https://ria.ru/20220815/oruzhie-1809658644.html

На Украине разведчики будут заниматься экспортом оружия

На Украине разведчики будут заниматься экспортом оружия - РИА Новости, 15.08.2022

На Украине разведчики будут заниматься экспортом оружия

Кабинет министров Украины передал государственное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт" в управление главного управления разведки (ГУР) Минобороны. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T12:25

2022-08-15T12:25

2022-08-15T12:25

в мире

украина

министерство обороны украины

укрспецэкспорт

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Кабинет министров Украины передал государственное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт" в управление главного управления разведки (ГУР) Минобороны."Спецтехноэкспорт" специализируется на экспорте и импорте товаров и услуг оборонно-промышленного комплекса (ОПК), развитии инноваций, налаживании оборонно-технического сотрудничества с иностранными компаниями и странами. Предприятие представляет украинских производителей ОПК за рубежом, порядка 100 госпредприятий, 70 частных производителей, 35 исследовательских центров и 30 дизайнерских бюро."Правительство Украины согласилось с предложением разведывательного органа министерства обороны Украины о передаче дочернего предприятия государственной компании "Укрспецэкспорт" - государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт" из сферы управления министерства обороны в сферу управления главного управления разведки министерства обороны Украины", - сообщает пресс-служба ГУР минобороны в Telegram.Министр обороны Украины Алексей Резников 4 августа уволил руководителей госпредприятий "Укрспецэкспорт" и "Спецтехноэкспорт", которые специализируются на экспорте и импорте вооружения. По информации издания "Цензор", увольнения связаны с недовольством высшего руководства минобороны Украины выполнением контрактов на импорт критически важного вооружения.С начала российской спецоперации оба предприятия постановлением кабмина Украины от 9 марта были исключены из состава госконцерна "Укроборонпром" и были переданы министерству обороны Украины.

https://ria.ru/20220813/sau-1809400326.html

https://ria.ru/20220814/nato-1809467006.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, министерство обороны украины, укрспецэкспорт