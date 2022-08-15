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На Украине разведчики будут заниматься экспортом оружия - РИА Новости, 15.08.2022
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На Украине разведчики будут заниматься экспортом оружия
На Украине разведчики будут заниматься экспортом оружия - РИА Новости, 15.08.2022
На Украине разведчики будут заниматься экспортом оружия
Кабинет министров Украины передал государственное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт" в управление главного управления разведки (ГУР) Минобороны. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:25
2022-08-15T12:25
в мире
украина
министерство обороны украины
укрспецэкспорт
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Кабинет министров Украины передал государственное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт" в управление главного управления разведки (ГУР) Минобороны."Спецтехноэкспорт" специализируется на экспорте и импорте товаров и услуг оборонно-промышленного комплекса (ОПК), развитии инноваций, налаживании оборонно-технического сотрудничества с иностранными компаниями и странами. Предприятие представляет украинских производителей ОПК за рубежом, порядка 100 госпредприятий, 70 частных производителей, 35 исследовательских центров и 30 дизайнерских бюро."Правительство Украины согласилось с предложением разведывательного органа министерства обороны Украины о передаче дочернего предприятия государственной компании "Укрспецэкспорт" - государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт" из сферы управления министерства обороны в сферу управления главного управления разведки министерства обороны Украины", - сообщает пресс-служба ГУР минобороны в Telegram.Министр обороны Украины Алексей Резников 4 августа уволил руководителей госпредприятий "Укрспецэкспорт" и "Спецтехноэкспорт", которые специализируются на экспорте и импорте вооружения. По информации издания "Цензор", увольнения связаны с недовольством высшего руководства минобороны Украины выполнением контрактов на импорт критически важного вооружения.С начала российской спецоперации оба предприятия постановлением кабмина Украины от 9 марта были исключены из состава госконцерна "Укроборонпром" и были переданы министерству обороны Украины.
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в мире, украина, министерство обороны украины, укрспецэкспорт
В мире, Украина, Министерство обороны Украины, Укрспецэкспорт
12:25 15.08.2022
 
На Украине разведчики будут заниматься экспортом оружия

На Украине передали "Спецтехноэкспорт" в управление главного управления разведки

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Кабинет министров Украины передал государственное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт" в управление главного управления разведки (ГУР) Минобороны.
"Спецтехноэкспорт" специализируется на экспорте и импорте товаров и услуг оборонно-промышленного комплекса (ОПК), развитии инноваций, налаживании оборонно-технического сотрудничества с иностранными компаниями и странами. Предприятие представляет украинских производителей ОПК за рубежом, порядка 100 госпредприятий, 70 частных производителей, 35 исследовательских центров и 30 дизайнерских бюро.
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"Правительство Украины согласилось с предложением разведывательного органа министерства обороны Украины о передаче дочернего предприятия государственной компании "Укрспецэкспорт" - государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт" из сферы управления министерства обороны в сферу управления главного управления разведки министерства обороны Украины", - сообщает пресс-служба ГУР минобороны в Telegram.
Министр обороны Украины Алексей Резников 4 августа уволил руководителей госпредприятий "Укрспецэкспорт" и "Спецтехноэкспорт", которые специализируются на экспорте и импорте вооружения. По информации издания "Цензор", увольнения связаны с недовольством высшего руководства минобороны Украины выполнением контрактов на импорт критически важного вооружения.
С начала российской спецоперации оба предприятия постановлением кабмина Украины от 9 марта были исключены из состава госконцерна "Укроборонпром" и были переданы министерству обороны Украины.
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