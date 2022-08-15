На Украине разведчики будут заниматься экспортом оружия
На Украине передали "Спецтехноэкспорт" в управление главного управления разведки
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Кабинет министров Украины передал государственное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт" в управление главного управления разведки (ГУР) Минобороны.
"Спецтехноэкспорт" специализируется на экспорте и импорте товаров и услуг оборонно-промышленного комплекса (ОПК), развитии инноваций, налаживании оборонно-технического сотрудничества с иностранными компаниями и странами. Предприятие представляет украинских производителей ОПК за рубежом, порядка 100 госпредприятий, 70 частных производителей, 35 исследовательских центров и 30 дизайнерских бюро.
"Правительство Украины согласилось с предложением разведывательного органа министерства обороны Украины о передаче дочернего предприятия государственной компании "Укрспецэкспорт" - государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт" из сферы управления министерства обороны в сферу управления главного управления разведки министерства обороны Украины", - сообщает пресс-служба ГУР минобороны в Telegram.
Министр обороны Украины Алексей Резников 4 августа уволил руководителей госпредприятий "Укрспецэкспорт" и "Спецтехноэкспорт", которые специализируются на экспорте и импорте вооружения. По информации издания "Цензор", увольнения связаны с недовольством высшего руководства минобороны Украины выполнением контрактов на импорт критически важного вооружения.
С начала российской спецоперации оба предприятия постановлением кабмина Украины от 9 марта были исключены из состава госконцерна "Укроборонпром" и были переданы министерству обороны Украины.