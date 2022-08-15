https://ria.ru/20220815/obstrel-1809850371.html
При обстреле Горловки погибли два мирных жителя
При обстреле Горловки погибли два мирных жителя - РИА Новости, 15.08.2022
При обстреле Горловки погибли два мирных жителя
Два мирных жителя погибли, трое пострадали при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T20:25
2022-08-15T20:25
2022-08-15T20:32
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, трое пострадали при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."Укронацистские подонки, обстреливая горловский жилмассив "Солнечный", убили двух мирных граждан, ранено трое горловчан. Среди погибших, девушка, о ранении которой я сообщил ранее", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, горловка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка
20:25 15.08.2022 (обновлено: 20:32 15.08.2022)
При обстреле Горловки погибли два мирных жителя
Мэр Приходько: при обстреле Горловки погибли два мирных жителя, трое получили ранения