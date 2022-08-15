https://ria.ru/20220815/obstrel-1809850371.html

При обстреле Горловки погибли два мирных жителя

При обстреле Горловки погибли два мирных жителя - РИА Новости, 15.08.2022

При обстреле Горловки погибли два мирных жителя

Два мирных жителя погибли, трое пострадали при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T20:25

2022-08-15T20:25

2022-08-15T20:32

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, трое пострадали при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."Укронацистские подонки, обстреливая горловский жилмассив "Солнечный", убили двух мирных граждан, ранено трое горловчан. Среди погибших, девушка, о ранении которой я сообщил ранее", - написал Приходько в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

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в мире, горловка