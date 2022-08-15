https://ria.ru/20220815/obstrel-1809829955.html

Украинские военные обстреляли Горловку и Донецк

Украинские военные обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 15.08.2022

Украинские военные обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли в понедельник Горловку и Донецк, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, шесть снарядов калибром 122 миллиметра и 37 мин... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T19:19

2022-08-15T19:19

2022-08-15T19:19

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

петровский район

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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в понедельник Горловку и Донецк, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, шесть снарядов калибром 122 миллиметра и 37 мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.43 (совпадает с мск) - населенный пункт Марьинка (западная) - город Донецк (Петровский район): произведено восемь выстрелов из танка; 17.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра; 17.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.Представительство также зафиксировало в 17.01 и 17.23 обстрелы Петровского района Донецка, украинские войска выпустили 37 мин калибром 120 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк (днр)

петровский район

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в мире, горловка, донецк (днр), петровский район