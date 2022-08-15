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Украинские военные обстреляли Горловку и Донецк
Украинские военные обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 15.08.2022
Украинские военные обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли в понедельник Горловку и Донецк, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, шесть снарядов калибром 122 миллиметра и 37 мин... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T19:19
2022-08-15T19:19
2022-08-15T19:19
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
петровский район
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в понедельник Горловку и Донецк, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, шесть снарядов калибром 122 миллиметра и 37 мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.43 (совпадает с мск) - населенный пункт Марьинка (западная) - город Донецк (Петровский район): произведено восемь выстрелов из танка; 17.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра; 17.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.Представительство также зафиксировало в 17.01 и 17.23 обстрелы Петровского района Донецка, украинские войска выпустили 37 мин калибром 120 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, горловка, донецк (днр), петровский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Петровский район
Украинские военные обстреляли Горловку и Донецк
ДНР: украинские военные выпустили 14 снарядов и 37 мин по Горловке и Донецку