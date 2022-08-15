https://ria.ru/20220815/obstrel-1809698199.html
Число погибших при обстрелах Донецка выросло до пяти
Число погибших при обстрелах Донецка выросло до пяти - РИА Новости, 15.08.2022
Число погибших при обстрелах Донецка выросло до пяти
Число погибших в Донецке в результате обстрелов со стороны украинских войск в понедельник выросло до пяти, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T13:52
2022-08-15T13:52
2022-08-15T14:02
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
в мире
донецкая народная республика
кировский район
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Число погибших в Донецке в результате обстрелов со стороны украинских войск в понедельник выросло до пяти, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Ранее в ДНР сообщили о гибели четырех мирных жителей в результате обстрелов Куйбышевского и Кировского районов Донецка."Вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка, по улице Лётчиков погиб мужчина", - сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк (днр), в мире, донецкая народная республика, кировский район
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), В мире, Донецкая Народная Республика, Кировский район
13:52 15.08.2022 (обновлено: 14:02 15.08.2022)
Число погибших при обстрелах Донецка выросло до пяти
Штаб теробороны: число погибших при обстрелах Донецка со стороны ВСУ выросло до пяти