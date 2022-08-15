https://ria.ru/20220815/obstrel-1809698199.html

Число погибших при обстрелах Донецка выросло до пяти

Число погибших при обстрелах Донецка выросло до пяти - РИА Новости, 15.08.2022

Число погибших при обстрелах Донецка выросло до пяти

Число погибших в Донецке в результате обстрелов со стороны украинских войск в понедельник выросло до пяти, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T13:52

2022-08-15T13:52

2022-08-15T14:02

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

в мире

донецкая народная республика

кировский район

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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Число погибших в Донецке в результате обстрелов со стороны украинских войск в понедельник выросло до пяти, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Ранее в ДНР сообщили о гибели четырех мирных жителей в результате обстрелов Куйбышевского и Кировского районов Донецка."Вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка, по улице Лётчиков погиб мужчина", - сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

кировский район

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донецк (днр), в мире, донецкая народная республика, кировский район