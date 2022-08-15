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Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку
Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 15.08.2022
Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска за 50 минут выпустили по Донецку 17 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, еще семь снарядов калибром 155 миллиметров выпущено по Горловке,... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T13:13
2022-08-15T13:13
2022-08-15T13:18
специальная военная операция на украине
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нато
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска за 50 минут выпустили по Донецку 17 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, еще семь снарядов калибром 155 миллиметров выпущено по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12:00 - н.п. Дзержинск – н.п. Горловка (Калининский район): выпущено 7 снарядов калибром 155 мм; 12:20 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 8 снарядов калибром 152 мм; ...12:50 - н.п. Орловка – г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 9 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщениях ведомства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), горловка, донецкая народная республика, сцкк, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Украина
13:13 15.08.2022 (обновлено: 13:18 15.08.2022)
Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку
ДНР: украинские военные выпустили 24 снаряда по Донецку и Горловке