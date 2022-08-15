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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 15.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220815/obstrel-1809587428.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 15.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, а также Никитовский район Горловки, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T07:44
2022-08-15T07:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
горловка
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, а также Никитовский район Горловки, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно информации представительства, в 06.22 Украина вновь атаковала столицу ДНР с использованием четырех снарядов калибром 155 миллиметров.Еще один обстрел города произошел в 06.51, тогда ВСУ выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 06.54 ВСУ открыли огонь в направлении Горловки (Никитовский район), применив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, добавили в СЦКК.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220813/elenovka-1809165402.html
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украина
донецкая народная республика
горловка
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в мире, украина, донецкая народная республика, горловка, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Горловка, СЦКК, Вооруженные силы Украины
07:44 15.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки от снарядов
Осколки от снарядов - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки от снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, а также Никитовский район Горловки, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:03 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", — отмечается в публикации.
Согласно информации представительства, в 06.22 Украина вновь атаковала столицу ДНР с использованием четырех снарядов калибром 155 миллиметров.
Еще один обстрел города произошел в 06.51, тогда ВСУ выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 06.54 ВСУ открыли огонь в направлении Горловки (Никитовский район), применив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, добавили в СЦКК.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаГорловкаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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