https://ria.ru/20220815/obstrel-1809587428.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 15.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, а также Никитовский район Горловки, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T07:44

2022-08-15T07:44

2022-08-15T07:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

горловка

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, а также Никитовский район Горловки, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно информации представительства, в 06.22 Украина вновь атаковала столицу ДНР с использованием четырех снарядов калибром 155 миллиметров.Еще один обстрел города произошел в 06.51, тогда ВСУ выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 06.54 ВСУ открыли огонь в направлении Горловки (Никитовский район), применив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, добавили в СЦКК.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220813/elenovka-1809165402.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецкая народная республика

горловка

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в мире, украина, донецкая народная республика, горловка, сцкк, вооруженные силы украины