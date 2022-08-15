https://ria.ru/20220815/obstrel-1809581349.html

ВСУ выпустили по Горловке пять снарядов калибром 152 миллиметра

ВСУ выпустили по Горловке пять снарядов калибром 152 миллиметра - РИА Новости, 15.08.2022

ВСУ выпустили по Горловке пять снарядов калибром 152 миллиметра

Украинские войска в 01.20 открыли огонь по Горловке, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T04:02

2022-08-15T04:02

2022-08-15T04:29

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

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ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Украинские войска в 01.20 открыли огонь по Горловке, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

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в мире, горловка