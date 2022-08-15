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ВСУ выпустили по Горловке пять снарядов калибром 152 миллиметра
ВСУ выпустили по Горловке пять снарядов калибром 152 миллиметра - РИА Новости, 15.08.2022
ВСУ выпустили по Горловке пять снарядов калибром 152 миллиметра
Украинские войска в 01.20 открыли огонь по Горловке, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T04:02
2022-08-15T04:02
2022-08-15T04:29
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
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ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Украинские войска в 01.20 открыли огонь по Горловке, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, горловка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка
04:02 15.08.2022 (обновлено: 04:29 15.08.2022)
ВСУ выпустили по Горловке пять снарядов калибром 152 миллиметра
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке пять снарядов калибром 152 мм