https://ria.ru/20220815/naemniki-1809657027.html

ВКС уничтожили на Украине более ста наемников из Польши и Германии

ВКС уничтожили на Украине более ста наемников из Польши и Германии - РИА Новости, 15.08.2022

ВКС уничтожили на Украине более ста наемников из Польши и Германии

Российская авиация уничтожила в Харьковской области более ста иностранных наемников, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T12:21

2022-08-15T12:21

2022-08-15T13:14

специальная военная операция на украине

безопасность

войска воздушно-космической обороны

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

польша

россия

харьковская область

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российская авиация уничтожила в Харьковской области более ста иностранных наемников, сообщили журналистам в Минобороны."Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше 100 и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии", — говорится в сводке.Кроме того, ВКС нанесли удары по боевым позициям 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ в районе городов Угледар, Доброполье и села Водяное в ДНР. Потери этих подразделений составили более 260 человек. В районе Марьинки артиллеристы ликвидировали порядка 70 процентов личного состава третьего батальона 66-й механизированной бригады ВСУ, а на Соледарском направлении 15-й батальон 58-й мотопехотной бригады потерял более половины бойцов и военной техники. В Херсонской области армейская авиация уничтожила более 160 националистов из 63-й механизированной бригады.В Днепропетровской области высокоточные российские ракеты вывели из строя две тяговые электроподстанции в районе железнодорожных станций Апостолово и Синельниково. А всего за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления украинских войск, шесть складов с боеприпасами и горючим, а также живую силу и военную технику противника в ДНР, Харьковской, Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях.На прошлой неделе российское военное ведомство сообщало, что с 24 февраля, после начала спецоперации, на Украину прибыли 7282 иностранных наемника, больше всего — из Польши, Канады, США, Румынии, Грузии и Великобритании. Из них 2682 уничтожены, а 2408 сбежали из зоны боевых действий. В Минобороны отметили также, что боевики продолжают прибывать на Украину, но их число не перекрывает потери.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220815/grad-1809658547.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

польша

россия

харьковская область

германия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, войска воздушно-космической обороны, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), польша, россия, харьковская область, германия