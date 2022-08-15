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ВКС уничтожили на Украине более ста наемников из Польши и Германии - РИА Новости, 15.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220815/naemniki-1809657027.html
ВКС уничтожили на Украине более ста наемников из Польши и Германии
ВКС уничтожили на Украине более ста наемников из Польши и Германии - РИА Новости, 15.08.2022
ВКС уничтожили на Украине более ста наемников из Польши и Германии
Российская авиация уничтожила в Харьковской области более ста иностранных наемников, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:21
2022-08-15T13:14
специальная военная операция на украине
безопасность
войска воздушно-космической обороны
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
польша
россия
харьковская область
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российская авиация уничтожила в Харьковской области более ста иностранных наемников, сообщили журналистам в Минобороны."Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше 100 и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии", — говорится в сводке.Кроме того, ВКС нанесли удары по боевым позициям 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ в районе городов Угледар, Доброполье и села Водяное в ДНР. Потери этих подразделений составили более 260 человек. В районе Марьинки артиллеристы ликвидировали порядка 70 процентов личного состава третьего батальона 66-й механизированной бригады ВСУ, а на Соледарском направлении 15-й батальон 58-й мотопехотной бригады потерял более половины бойцов и военной техники. В Херсонской области армейская авиация уничтожила более 160 националистов из 63-й механизированной бригады.В Днепропетровской области высокоточные российские ракеты вывели из строя две тяговые электроподстанции в районе железнодорожных станций Апостолово и Синельниково. А всего за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления украинских войск, шесть складов с боеприпасами и горючим, а также живую силу и военную технику противника в ДНР, Харьковской, Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях.На прошлой неделе российское военное ведомство сообщало, что с 24 февраля, после начала спецоперации, на Украину прибыли 7282 иностранных наемника, больше всего — из Польши, Канады, США, Румынии, Грузии и Великобритании. Из них 2682 уничтожены, а 2408 сбежали из зоны боевых действий. В Минобороны отметили также, что боевики продолжают прибывать на Украину, но их число не перекрывает потери.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220815/grad-1809658547.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
польша
россия
харьковская область
германия
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безопасность, войска воздушно-космической обороны, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), польша, россия, харьковская область, германия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Войска воздушно-космической обороны, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Польша, Россия, Харьковская область, Германия
12:21 15.08.2022 (обновлено: 13:14 15.08.2022)
 
ВКС уничтожили на Украине более ста наемников из Польши и Германии

Минобороны заявило о ликвидации в Харьковской области ста наемников из Польши и Германии

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российская авиация уничтожила в Харьковской области более ста иностранных наемников, сообщили журналистам в Минобороны.
"Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше 100 и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии", — говорится в сводке.
Кроме того, ВКС нанесли удары по боевым позициям 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ в районе городов Угледар, Доброполье и села Водяное в ДНР. Потери этих подразделений составили более 260 человек. В районе Марьинки артиллеристы ликвидировали порядка 70 процентов личного состава третьего батальона 66-й механизированной бригады ВСУ, а на Соледарском направлении 15-й батальон 58-й мотопехотной бригады потерял более половины бойцов и военной техники.
В Херсонской области армейская авиация уничтожила более 160 националистов из 63-й механизированной бригады.
В Днепропетровской области высокоточные российские ракеты вывели из строя две тяговые электроподстанции в районе железнодорожных станций Апостолово и Синельниково. А всего за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления украинских войск, шесть складов с боеприпасами и горючим, а также живую силу и военную технику противника в ДНР, Харьковской, Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях.
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На прошлой неделе российское военное ведомство сообщало, что с 24 февраля, после начала спецоперации, на Украину прибыли 7282 иностранных наемника, больше всего — из Польши, Канады, США, Румынии, Грузии и Великобритании. Из них 2682 уничтожены, а 2408 сбежали из зоны боевых действий. В Минобороны отметили также, что боевики продолжают прибывать на Украину, но их число не перекрывает потери.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВойска воздушно-космической обороныХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ПольшаРоссияХарьковская областьГермания
 
 
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