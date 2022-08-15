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Успешная атака на Крымский мост исключена, считает Ковитиди - РИА Новости, 15.08.2022
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Успешная атака на Крымский мост исключена, считает Ковитиди
Успешная атака на Крымский мост исключена, считает Ковитиди - РИА Новости, 15.08.2022
Успешная атака на Крымский мост исключена, считает Ковитиди
Крымский мост охраняется комплексами С-400 "Триумф", ПВО "Тор-М2", "Панцирь-С1", поэтому успешная атака на него исключена, заявила РИА Новости сенатор от Крыма... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:41
2022-08-15T15:41
в мире
алексей гончаренко
бен уоллес
украина
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нато
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Крымский мост охраняется комплексами С-400 "Триумф", ПВО "Тор-М2", "Панцирь-С1", поэтому успешная атака на него исключена, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на июньском саммите НАТО представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы уничтожения Крымского моста.Она отметила, что никаких реальных угроз мосту нет, а регулярные заявления Киева о планах его уничтожить Россия слышит все время."Мы здраво оцениваем технические возможности имеющегося у Украины вооружения", - добавила сенатор.
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в мире, алексей гончаренко, бен уоллес, украина, великобритания, киев, верховная рада украины, нато
В мире, Алексей Гончаренко, Бен Уоллес, Украина, Великобритания, Киев, Верховная Рада Украины, НАТО
15:41 15.08.2022
 
Успешная атака на Крымский мост исключена, считает Ковитиди

Сенатор Ковитиди: успешная атака на Крымский мост исключена

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГрузовой состав едет по Крымскому мосту
Грузовой состав едет по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Грузовой состав едет по Крымскому мосту. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Крымский мост охраняется комплексами С-400 "Триумф", ПВО "Тор-М2", "Панцирь-С1", поэтому успешная атака на него исключена, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на июньском саммите НАТО представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы уничтожения Крымского моста.
"Принят целый ряд мер безопасности Крымского моста. Он охраняется, в том числе, двумя полками С-400 "Триумф", комплексами ПВО "Тор-М2", "Панцирь-С1", средствами радиоэлектронной борьбы. Поэтому о его уничтожении речь не идет", - заявила Ковитиди.
Она отметила, что никаких реальных угроз мосту нет, а регулярные заявления Киева о планах его уничтожить Россия слышит все время.
"Мы здраво оцениваем технические возможности имеющегося у Украины вооружения", - добавила сенатор.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 11:39
В Госдуме сравнили планы Киева ударить по Крымскому мосту с белой горячкой
 
В миреАлексей ГончаренкоБен УоллесУкраинаВеликобританияКиевВерховная Рада УкраиныНАТО
 
 
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