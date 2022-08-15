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Успешная атака на Крымский мост исключена, считает Ковитиди
Успешная атака на Крымский мост исключена, считает Ковитиди - РИА Новости, 15.08.2022
Успешная атака на Крымский мост исключена, считает Ковитиди
Крымский мост охраняется комплексами С-400 "Триумф", ПВО "Тор-М2", "Панцирь-С1", поэтому успешная атака на него исключена, заявила РИА Новости сенатор от Крыма... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:41
2022-08-15T15:41
2022-08-15T15:41
в мире
алексей гончаренко
бен уоллес
украина
великобритания
киев
верховная рада украины
нато
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Крымский мост охраняется комплексами С-400 "Триумф", ПВО "Тор-М2", "Панцирь-С1", поэтому успешная атака на него исключена, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на июньском саммите НАТО представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы уничтожения Крымского моста.Она отметила, что никаких реальных угроз мосту нет, а регулярные заявления Киева о планах его уничтожить Россия слышит все время."Мы здраво оцениваем технические возможности имеющегося у Украины вооружения", - добавила сенатор.
https://ria.ru/20220815/most-1809639421.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей гончаренко, бен уоллес, украина, великобритания, киев, верховная рада украины, нато
В мире, Алексей Гончаренко, Бен Уоллес, Украина, Великобритания, Киев, Верховная Рада Украины, НАТО
Успешная атака на Крымский мост исключена, считает Ковитиди
Сенатор Ковитиди: успешная атака на Крымский мост исключена