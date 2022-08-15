https://ria.ru/20220815/most-1809750074.html

Успешная атака на Крымский мост исключена, считает Ковитиди

Успешная атака на Крымский мост исключена, считает Ковитиди - РИА Новости, 15.08.2022

Успешная атака на Крымский мост исключена, считает Ковитиди

Крымский мост охраняется комплексами С-400 "Триумф", ПВО "Тор-М2", "Панцирь-С1", поэтому успешная атака на него исключена, заявила РИА Новости сенатор от Крыма... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:41

2022-08-15T15:41

2022-08-15T15:41

в мире

алексей гончаренко

бен уоллес

украина

великобритания

киев

верховная рада украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573680370_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9858a02415acf1301748fd0013f5b020.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Крымский мост охраняется комплексами С-400 "Триумф", ПВО "Тор-М2", "Панцирь-С1", поэтому успешная атака на него исключена, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на июньском саммите НАТО представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы уничтожения Крымского моста.Она отметила, что никаких реальных угроз мосту нет, а регулярные заявления Киева о планах его уничтожить Россия слышит все время."Мы здраво оцениваем технические возможности имеющегося у Украины вооружения", - добавила сенатор.

https://ria.ru/20220815/most-1809639421.html

украина

великобритания

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, алексей гончаренко, бен уоллес, украина, великобритания, киев, верховная рада украины, нато