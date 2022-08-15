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В Белгороде мать убила двоих детей и покончила с собой - РИА Новости, 15.08.2022
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В Белгороде мать убила двоих детей и покончила с собой
В Белгороде мать убила двоих детей и покончила с собой - РИА Новости, 15.08.2022
В Белгороде мать убила двоих детей и покончила с собой
Мать убила двоих собственных детей в Белгороде, после чего покончила с собой, сообщает СУ СК России по Белгородской области. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T11:43
2022-08-15T23:33
происшествия
белгород
россия
следственный комитет россии (ск рф)
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 15 авг — РИА Новости. Мать убила двоих собственных детей в Белгороде, после чего покончила с собой, сообщает СУ СК России по Белгородской области."Четырнадцатого августа в следственный отдел поступило сообщение об обнаружении в автомобиле в домовладении по 3-му Поэтическому переулку тел двух детей двух и четырех лет с признаками насильственной смерти. По версии следствия, мать убила детей, после чего свела счеты с жизнью во дворе дома", — сообщает ведомство.Следственным отделом Белгорода возбуждено уголовное дело по факту убийства двоих детей. Проводятся следственные действия и судебные экспертизы, устанавливаются мотивы совершения преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению в отношении детей.
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белгород
россия
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происшествия, белгород, россия, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область
Происшествия, Белгород, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Белгородская область
11:43 15.08.2022 (обновлено: 23:33 15.08.2022)
 
В Белгороде мать убила двоих детей и покончила с собой

В Белгороде мать убила двоих детей двух и четырех лет, после чего покончила с собой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 15 авг — РИА Новости. Мать убила двоих собственных детей в Белгороде, после чего покончила с собой, сообщает СУ СК России по Белгородской области.
"Четырнадцатого августа в следственный отдел поступило сообщение об обнаружении в автомобиле в домовладении по 3-му Поэтическому переулку тел двух детей двух и четырех лет с признаками насильственной смерти. По версии следствия, мать убила детей, после чего свела счеты с жизнью во дворе дома", — сообщает ведомство.
Следственным отделом Белгорода возбуждено уголовное дело по факту убийства двоих детей. Проводятся следственные действия и судебные экспертизы, устанавливаются мотивы совершения преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению в отношении детей.
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ПроисшествияБелгородРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Белгородская область
 
 
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