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В Белгороде мать убила двоих детей и покончила с собой
В Белгороде мать убила двоих детей и покончила с собой - РИА Новости, 15.08.2022
В Белгороде мать убила двоих детей и покончила с собой
Мать убила двоих собственных детей в Белгороде, после чего покончила с собой, сообщает СУ СК России по Белгородской области. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T11:43
2022-08-15T11:43
2022-08-15T23:33
происшествия
белгород
россия
следственный комитет россии (ск рф)
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 15 авг — РИА Новости. Мать убила двоих собственных детей в Белгороде, после чего покончила с собой, сообщает СУ СК России по Белгородской области."Четырнадцатого августа в следственный отдел поступило сообщение об обнаружении в автомобиле в домовладении по 3-му Поэтическому переулку тел двух детей двух и четырех лет с признаками насильственной смерти. По версии следствия, мать убила детей, после чего свела счеты с жизнью во дворе дома", — сообщает ведомство.Следственным отделом Белгорода возбуждено уголовное дело по факту убийства двоих детей. Проводятся следственные действия и судебные экспертизы, устанавливаются мотивы совершения преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению в отношении детей.
https://ria.ru/20220728/stavropole-1805716995.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, россия, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область
Происшествия, Белгород, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Белгородская область
11:43 15.08.2022 (обновлено: 23:33 15.08.2022)
В Белгороде мать убила двоих детей и покончила с собой
В Белгороде мать убила двоих детей двух и четырех лет, после чего покончила с собой