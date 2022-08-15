https://ria.ru/20220815/mat-1809640770.html

В Белгороде мать убила двоих детей и покончила с собой

В Белгороде мать убила двоих детей и покончила с собой - РИА Новости, 15.08.2022

В Белгороде мать убила двоих детей и покончила с собой

Мать убила двоих собственных детей в Белгороде, после чего покончила с собой, сообщает СУ СК России по Белгородской области. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T11:43

2022-08-15T11:43

2022-08-15T23:33

происшествия

белгород

россия

следственный комитет россии (ск рф)

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 15 авг — РИА Новости. Мать убила двоих собственных детей в Белгороде, после чего покончила с собой, сообщает СУ СК России по Белгородской области."Четырнадцатого августа в следственный отдел поступило сообщение об обнаружении в автомобиле в домовладении по 3-му Поэтическому переулку тел двух детей двух и четырех лет с признаками насильственной смерти. По версии следствия, мать убила детей, после чего свела счеты с жизнью во дворе дома", — сообщает ведомство.Следственным отделом Белгорода возбуждено уголовное дело по факту убийства двоих детей. Проводятся следственные действия и судебные экспертизы, устанавливаются мотивы совершения преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению в отношении детей.

https://ria.ru/20220728/stavropole-1805716995.html

белгород

россия

белгородская область

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Владимир Лаврентьев

происшествия, белгород, россия, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область