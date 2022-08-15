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Москва озабочена террористическими атаками в Мали, заявили в МИД - РИА Новости, 15.08.2022
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Москва озабочена террористическими атаками в Мали, заявили в МИД
Москва озабочена террористическими атаками в Мали, заявили в МИД - РИА Новости, 15.08.2022
Москва озабочена террористическими атаками в Мали, заявили в МИД
Москва озабочена продолжающимися атаками террористов в Мали против властей и граждан страны, продолжит оказывать законным властям помощь в борьбе против... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T14:29
2022-08-15T14:29
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Москва озабочена продолжающимися атаками террористов в Мали против властей и граждан страны, продолжит оказывать законным властям помощь в борьбе против боевиков, заявили в понедельник в МИД РФ."В Москве вызывают серьезную озабоченность продолжающиеся атаки террористов против властей, вооруженных сил, полиции и просто мирных граждан в Мали. Последние такие вылазки, произошедшие в начале августа в районе трех границ между Мали, Нигером и Буркина-Фасо, по официальным данным, унесли жизни 42 малийских военнослужащих. Еще 22 человека получили ранения. В связи с этим в Мали был объявлен трехдневный траур. Выражаем глубокие соболезнования малийскому руководству, родным и близким погибших", - говорится в комментарии на сайте ведомства.Власти Мали отметили скоординированность атак террористов и их серьезную подготовку, что, по их мнению, невозможно без внешнего участия, указали в МИД РФ."Непредвзятые наблюдатели также отметили то, что после вывода французских военных, участвовавших в операции "Бархан", и европейцев из операции "Такуба" с территории Мали, там произошел скачок террористической активности. Более того, в этой деятельности проглядываются элементы согласованности", - отметили в ведомстве."В свою очередь продолжим оказывать законным властям Мали многоплановую помощь в борьбе против террористов всех мастей, уже в течение долгого времени препятствующих нормальной жизни в этой африканской стране, с которой Россию связывают традиционно дружественные отношения", - заявили в министерстве.
https://ria.ru/20220810/mali-1808668630.html
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в мире, россия, мали, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Мали, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
14:29 15.08.2022
 
Москва озабочена террористическими атаками в Мали, заявили в МИД

МИД: Москва озабочена атаками террористов в Мали против властей и граждан страны

© AP PhotoВоеннослужащие в столице Мали Бамако
Военнослужащие в столице Мали Бамако - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© AP Photo
Военнослужащие в столице Мали Бамако. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Москва озабочена продолжающимися атаками террористов в Мали против властей и граждан страны, продолжит оказывать законным властям помощь в борьбе против боевиков, заявили в понедельник в МИД РФ.
Москве вызывают серьезную озабоченность продолжающиеся атаки террористов против властей, вооруженных сил, полиции и просто мирных граждан в Мали. Последние такие вылазки, произошедшие в начале августа в районе трех границ между Мали, Нигером и Буркина-Фасо, по официальным данным, унесли жизни 42 малийских военнослужащих. Еще 22 человека получили ранения. В связи с этим в Мали был объявлен трехдневный траур. Выражаем глубокие соболезнования малийскому руководству, родным и близким погибших", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
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Путин и глава Мали обсудили взаимодействие во внешней политике
Власти Мали отметили скоординированность атак террористов и их серьезную подготовку, что, по их мнению, невозможно без внешнего участия, указали в МИД РФ.
"Непредвзятые наблюдатели также отметили то, что после вывода французских военных, участвовавших в операции "Бархан", и европейцев из операции "Такуба" с территории Мали, там произошел скачок террористической активности. Более того, в этой деятельности проглядываются элементы согласованности", - отметили в ведомстве.
"В свою очередь продолжим оказывать законным властям Мали многоплановую помощь в борьбе против террористов всех мастей, уже в течение долгого времени препятствующих нормальной жизни в этой африканской стране, с которой Россию связывают традиционно дружественные отношения", - заявили в министерстве.
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В миреРоссияМалиМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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