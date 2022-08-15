https://ria.ru/20220815/mali-1809715533.html

Москва озабочена террористическими атаками в Мали, заявили в МИД

Москва озабочена террористическими атаками в Мали, заявили в МИД - РИА Новости, 15.08.2022

Москва озабочена террористическими атаками в Мали, заявили в МИД

Москва озабочена продолжающимися атаками террористов в Мали против властей и граждан страны, продолжит оказывать законным властям помощь в борьбе против... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T14:29

2022-08-15T14:29

2022-08-15T14:29

в мире

россия

мали

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Москва озабочена продолжающимися атаками террористов в Мали против властей и граждан страны, продолжит оказывать законным властям помощь в борьбе против боевиков, заявили в понедельник в МИД РФ."В Москве вызывают серьезную озабоченность продолжающиеся атаки террористов против властей, вооруженных сил, полиции и просто мирных граждан в Мали. Последние такие вылазки, произошедшие в начале августа в районе трех границ между Мали, Нигером и Буркина-Фасо, по официальным данным, унесли жизни 42 малийских военнослужащих. Еще 22 человека получили ранения. В связи с этим в Мали был объявлен трехдневный траур. Выражаем глубокие соболезнования малийскому руководству, родным и близким погибших", - говорится в комментарии на сайте ведомства.Власти Мали отметили скоординированность атак террористов и их серьезную подготовку, что, по их мнению, невозможно без внешнего участия, указали в МИД РФ."Непредвзятые наблюдатели также отметили то, что после вывода французских военных, участвовавших в операции "Бархан", и европейцев из операции "Такуба" с территории Мали, там произошел скачок террористической активности. Более того, в этой деятельности проглядываются элементы согласованности", - отметили в ведомстве."В свою очередь продолжим оказывать законным властям Мали многоплановую помощь в борьбе против террористов всех мастей, уже в течение долгого времени препятствующих нормальной жизни в этой африканской стране, с которой Россию связывают традиционно дружественные отношения", - заявили в министерстве.

https://ria.ru/20220810/mali-1808668630.html

https://ria.ru/20220809/mali-1808366564.html

россия

мали

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, мали, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)