Москва озабочена террористическими атаками в Мали, заявили в МИД
МИД: Москва озабочена атаками террористов в Мали против властей и граждан страны
© AP PhotoВоеннослужащие в столице Мали Бамако
© AP Photo
Военнослужащие в столице Мали Бамако. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Москва озабочена продолжающимися атаками террористов в Мали против властей и граждан страны, продолжит оказывать законным властям помощь в борьбе против боевиков, заявили в понедельник в МИД РФ.
"В Москве вызывают серьезную озабоченность продолжающиеся атаки террористов против властей, вооруженных сил, полиции и просто мирных граждан в Мали. Последние такие вылазки, произошедшие в начале августа в районе трех границ между Мали, Нигером и Буркина-Фасо, по официальным данным, унесли жизни 42 малийских военнослужащих. Еще 22 человека получили ранения. В связи с этим в Мали был объявлен трехдневный траур. Выражаем глубокие соболезнования малийскому руководству, родным и близким погибших", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
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Власти Мали отметили скоординированность атак террористов и их серьезную подготовку, что, по их мнению, невозможно без внешнего участия, указали в МИД РФ.
"Непредвзятые наблюдатели также отметили то, что после вывода французских военных, участвовавших в операции "Бархан", и европейцев из операции "Такуба" с территории Мали, там произошел скачок террористической активности. Более того, в этой деятельности проглядываются элементы согласованности", - отметили в ведомстве.
"В свою очередь продолжим оказывать законным властям Мали многоплановую помощь в борьбе против террористов всех мастей, уже в течение долгого времени препятствующих нормальной жизни в этой африканской стране, с которой Россию связывают традиционно дружественные отношения", - заявили в министерстве.