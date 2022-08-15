20:54 15.08.2022 (обновлено: 21:02 15.08.2022)
В Башкирии дети заболели геморрагической лихорадкой, вернувшись из лагеря
СК доложит Бастрыкину о заражении детей геморрагической лихорадкой в лагере в Башкирии
Дети в больнице. Архивное фото
УФА, 15 авг – РИА Новости. Две девочки заболели геморрагической лихорадкой после возвращения из детского лагеря в Башкирии, где выявлено большое количество грызунов, глава СКР Александр Бастрыкин поручил башкирскому следкому доложить о ситуации с детьми.
В СУСК РФ по Башкирии сообщают, что две девочки 10 и 15 лет спустя четыре дня после возвращения из детского лагеря были доставлены в больницу города Салавата с диагнозом "геморрагическая лихорадка". "После прохождения курса лечения обе девочки выписаны. В настоящее время угрозы их жизни и здоровью не имеется. Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что санитарные врачи на территории лагеря установили превышение допустимой нормы заселенности грызунами.
"Следователями проведен осмотр места происшествия, изъята необходимая документация, допрашиваются руководство, сотрудники лагеря, отдыхающие дети и другие свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на проверку соответствия оказываемых услуг установленным законом требованиям и нормам. В ходе расследования действиям руководства и работников лагеря будет дана правовая оценка. Также решается вопрос о приостановлении деятельности лагеря до устранения выявленных нарушений", - сообщили следователи региона.
СК РФ сообщает, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о заболевании детей после отдыха в детском лагере. "Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя СУ по Республике Башкортостан Масаллимову И.Г. доложить об обстоятельствах произошедшего. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - сообщается на сайте СКР.
Башкирская прокуратура организовала свою проверку. Надзорное ведомство сообщило, что инцидент произошел в детском оздоровительном центре "Спутник". "В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению законодательства, направленного на безопасное пребывание детей в лагере, а также дана оценка действиям должностных лиц центра", - добавили в прокуратуре региона.