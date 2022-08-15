https://ria.ru/20220815/lepestok-1809665849.html

В ДНР от мин "Лепесток" пострадали более 40 человек

В ДНР от мин "Лепесток" пострадали более 40 человек - РИА Новости, 15.08.2022

В ДНР от мин "Лепесток" пострадали более 40 человек

В Донецкой Народной республике от противопехотных мин "Лепесток", применяемых украинскими военными, пострадали 44 человека, заявил в понедельник заместитель... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T12:41

2022-08-15T12:41

2022-08-15T12:41

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В Донецкой Народной республике от противопехотных мин "Лепесток", применяемых украинскими военными, пострадали 44 человека, заявил в понедельник заместитель командующего Народной милиции (НМ) ДНР полковник Эдуард Басурин."У нас пострадало 44 человека от этих "Лепестков", которые раскиданы по всей территории республики, двое из них дети", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, оон, киев, россия