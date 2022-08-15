https://ria.ru/20220815/kvadrotsikl-1809787522.html

В Подмосковье раненного ножом мужчину переехали квадроциклом из-за ссоры

В Подмосковье раненного ножом мужчину переехали квадроциклом из-за ссоры - РИА Новости, 15.08.2022

В Подмосковье раненного ножом мужчину переехали квадроциклом из-за ссоры

Трое мужчин повздорили в Долгопрудном, один из них сперва получил ножевые ранения, а потом был сбит квадроциклом и скончался, водителя задержали, сообщает... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T17:22

2022-08-15T17:22

2022-08-15T17:22

происшествия

долгопрудный

московская область (подмосковье)

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Трое мужчин повздорили в Долгопрудном, один из них сперва получил ножевые ранения, а потом был сбит квадроциклом и скончался, водителя задержали, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Московской области.По предварительным данным, в квартире дома на Нагорной улице в Долгопрудном между тремя мужчинами произошла драка, в результате которой двое ее участников нанесли друг другу ножевые ранения. Затем один из них вышел на улицу, где его на квадроцикле сбил третий. После аварии он скрылся."В результате инцидента двое граждан с телесными повреждениями были госпитализированы в медицинское учреждение, где один из них впоследствии скончался", - сказали в ведомстве."Сотрудниками полиции по подозрению в совершении тяжкого преступления установлен и задержан житель города Долгопрудный 1990 года рождения… Злоумышленник доставлен в следственные органы для принятия процессуального решения ", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220718/dtp-1803251288.html

долгопрудный

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, долгопрудный, московская область (подмосковье), россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)