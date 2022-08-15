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В Подмосковье раненного ножом мужчину переехали квадроциклом из-за ссоры - РИА Новости, 15.08.2022
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В Подмосковье раненного ножом мужчину переехали квадроциклом из-за ссоры
В Подмосковье раненного ножом мужчину переехали квадроциклом из-за ссоры - РИА Новости, 15.08.2022
В Подмосковье раненного ножом мужчину переехали квадроциклом из-за ссоры
Трое мужчин повздорили в Долгопрудном, один из них сперва получил ножевые ранения, а потом был сбит квадроциклом и скончался, водителя задержали, сообщает... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T17:22
2022-08-15T17:22
происшествия
долгопрудный
московская область (подмосковье)
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Трое мужчин повздорили в Долгопрудном, один из них сперва получил ножевые ранения, а потом был сбит квадроциклом и скончался, водителя задержали, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Московской области.По предварительным данным, в квартире дома на Нагорной улице в Долгопрудном между тремя мужчинами произошла драка, в результате которой двое ее участников нанесли друг другу ножевые ранения. Затем один из них вышел на улицу, где его на квадроцикле сбил третий. После аварии он скрылся."В результате инцидента двое граждан с телесными повреждениями были госпитализированы в медицинское учреждение, где один из них впоследствии скончался", - сказали в ведомстве."Сотрудниками полиции по подозрению в совершении тяжкого преступления установлен и задержан житель города Долгопрудный 1990 года рождения… Злоумышленник доставлен в следственные органы для принятия процессуального решения ", - добавляется в сообщении.
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долгопрудный
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, долгопрудный, московская область (подмосковье), россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Долгопрудный, Московская область (Подмосковье), Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
17:22 15.08.2022
 
В Подмосковье раненного ножом мужчину переехали квадроциклом из-за ссоры

В подмосковном Долгопрудном раненного ножом мужчину переехали квадроциклом из-за ссоры

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Трое мужчин повздорили в Долгопрудном, один из них сперва получил ножевые ранения, а потом был сбит квадроциклом и скончался, водителя задержали, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Московской области.
По предварительным данным, в квартире дома на Нагорной улице в Долгопрудном между тремя мужчинами произошла драка, в результате которой двое ее участников нанесли друг другу ножевые ранения. Затем один из них вышел на улицу, где его на квадроцикле сбил третий. После аварии он скрылся.
"В результате инцидента двое граждан с телесными повреждениями были госпитализированы в медицинское учреждение, где один из них впоследствии скончался", - сказали в ведомстве.
"Сотрудниками полиции по подозрению в совершении тяжкого преступления установлен и задержан житель города Долгопрудный 1990 года рождения… Злоумышленник доставлен в следственные органы для принятия процессуального решения ", - добавляется в сообщении.
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 16:11
Житель Урала выжил после того, как по нему дважды проехался джип
 
ПроисшествияДолгопрудныйМосковская область (Подмосковье)РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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