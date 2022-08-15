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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже поднялся выше 61 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже поднялся выше 61 рубля - РИА Новости, 15.08.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже поднялся выше 61 рубля
Валюта РФ упала в понедельник: доллар поднялся до 61,23 рубля, евро – до 62,35 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T19:30
2022-08-15T19:30
2022-08-15T19:30
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Валюта РФ упала в понедельник: доллар поднялся до 61,23 рубля, евро – до 62,35 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 62 копейки, до 61,23 рубля, евро - на 4 копейки, до 62,35 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже поднялся выше 61 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 61,23 рубля, евро — до 62,35