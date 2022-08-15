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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже поднялся выше 61 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже поднялся выше 61 рубля - РИА Новости, 15.08.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже поднялся выше 61 рубля

Валюта РФ упала в понедельник: доллар поднялся до 61,23 рубля, евро – до 62,35 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T19:30

2022-08-15T19:30

2022-08-15T19:30

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Валюта РФ упала в понедельник: доллар поднялся до 61,23 рубля, евро – до 62,35 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 62 копейки, до 61,23 рубля, евро - на 4 копейки, до 62,35 рубля.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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