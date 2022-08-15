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В 2023 году в Иркутске появится новый казачий кадетский корпус
В 2023 году в Иркутске появится новый казачий кадетский корпус - РИА Новости, 15.08.2022
В 2023 году в Иркутске появится новый казачий кадетский корпус
1 сентября 2023 года в Иркутске откроется новый казачий кадетский корпус. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания по вопросам реализации в регионе... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T22:00
2022-08-15T22:00
2022-08-15T22:01
российское казачество
российское казачество
николай долуда
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. 1 сентября 2023 года в Иркутске откроется новый казачий кадетский корпус. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания по вопросам реализации в регионе Стратегии государственной политики РФ в отношении казачества. В совещании, в частности, приняли участие атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества."Для открытия казачьего кадетского корпуса есть все необходимые условия. Успех реализации казачьей составляющей будет зависеть от степени взаимодействия корпуса с первичными казачьими обществами Иркутского ВКО", – отметил Николай Долуда.Также в рамках рабочей поездки в Иркутск атаман Николай Долуда встретился с представителями региональной власти, иркутского казачества, системы образования и молодежью.В свою очередь губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил что Иркутское войсковое казачье общество подписало 15 соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с исполнительными органами государственной власти Иркутской области, федеральными подразделениями МВД, МЧС, ДОСААФ, военкомата, Иркутским государственным аграрным университетом. С января 2023 года казаки Иркутского ВКО приступят к несению государственной службы по охране общественного порядка, ликвидации чрезвычайных ситуаций, охране и защите лесов.
https://ria.ru/20220804/obschestvo-1807273949.html
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российское казачество, николай долуда, иркутск, россия
Российское казачество, Российское казачество, Николай Долуда, Иркутск, Россия
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. 1 сентября 2023 года в Иркутске откроется новый казачий кадетский корпус. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания по вопросам реализации в регионе Стратегии государственной политики РФ в отношении казачества. В совещании, в частности, приняли участие атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества.
"Для открытия казачьего кадетского корпуса есть все необходимые условия. Успех реализации казачьей составляющей будет зависеть от степени взаимодействия корпуса с первичными казачьими обществами Иркутского ВКО", – отметил Николай Долуда.
Также в рамках рабочей поездки в Иркутск атаман Николай Долуда встретился с представителями региональной власти, иркутского казачества, системы образования и молодежью.
В свою очередь губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил что Иркутское войсковое казачье общество подписало 15 соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с исполнительными органами государственной власти Иркутской области, федеральными подразделениями МВД, МЧС, ДОСААФ, военкомата, Иркутским государственным аграрным университетом. С января 2023 года казаки Иркутского ВКО приступят к несению государственной службы по охране общественного порядка, ликвидации чрезвычайных ситуаций, охране и защите лесов.