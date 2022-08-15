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В Кемерово начался митинг-концерт в поддержку жителей Горловки - РИА Новости, 15.08.2022
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В Кемерово начался митинг-концерт в поддержку жителей Горловки
В Кемерово начался митинг-концерт в поддержку жителей Горловки - РИА Новости, 15.08.2022
В Кемерово начался митинг-концерт в поддержку жителей Горловки
Митинг-концерт в поддержку жителей Горловки Донецкой Народной Республики в рамках медиамарафона "Кузбасс – Донбассу" начался в Кемерово, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:35
2022-08-15T15:35
специальная военная операция на украине
общество
жкх
горловка
кемерово
донбасс
одноклассники
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КЕМЕРОВО, 15 авг – РИА Новости. Митинг-концерт в поддержку жителей Горловки Донецкой Народной Республики в рамках медиамарафона "Кузбасс – Донбассу" начался в Кемерово, сообщает пресс-служба правительства региона."В рамках медиамарафона "Кузбасс – Донбассу" в Кемерове на площадке у Дома культуры шахтеров стартовал митинг-концерт в поддержку жителей Горловки. В течение двух часов — с 18.00 (14.00 мск) до 20.00 (16.00 мск) – в открытой студии можно передать пожелания жителям Горловки, а также сделать пожертвования. Зрители смогут увидеть сюжеты о Горловке, о людях, которые приехали… в регион из ДНР и ЛНР, узнать о том, как помогает Кузбасс жителям Донбасса. Кузбасские артисты исполнят песни о России, Донбассе и родном регионе", – говорится в сообщении.Также на сцене появятся приглашенные гости, известные жители региона.Сообщалось что семнадцатичасовой медиамарафон стартовал в Кузбассе в понедельник, в 05.00 (01.00 мск). Журналисты рассказывают об истории Кузбасса и Донбасса, помощи, которую уже оказали жители Кемеровской области, а также истории жителей Горловки.Волонтеры раздают брошюры с информацией о том, как можно помочь жителям пострадавшего города. Продолжается и сбор средств для жителей Горловки. По инициативе добровольцев Кузбасского студенческого корпуса спасателей создан специальный счет. Уточняется, что деньги пойдут на восстановление разрушенных объектов, приобретение оборудования для школ, больниц, детских садов.Трансляцию можно посмотреть на сайтах и в соцсетях правительства Кузбасса "ВКонтакте", "Одноклассники", "Вести Кузбасс", а также на сайте "ГТРК Кузбасс" и телеканала "Кузбасс 1". Итоги медиамарафона будут подведены в прямом эфире в 21.30 (17.30 мск) на телеканале "Россия 24".
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общество, жкх, горловка, кемерово, донбасс, одноклассники
Специальная военная операция на Украине, Общество, ЖКХ, Горловка, Кемерово, Донбасс, Одноклассники
15:35 15.08.2022
 
В Кемерово начался митинг-концерт в поддержку жителей Горловки

В Кемерово начался концерт в поддержку Горловки в рамках марафона "Кузбасс – Донбассу"

© Фото с портала органов власти Кемеровской области – КузбассаКонцерт в поддержку Горловки в рамках марафона "Кузбасс – Донбассу" в Кемерово
Концерт в поддержку Горловки в рамках марафона Кузбасс – Донбассу в Кемерово
© Фото с портала органов власти Кемеровской области – Кузбасса
Концерт в поддержку Горловки в рамках марафона "Кузбасс – Донбассу" в Кемерово
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 15 авг – РИА Новости. Митинг-концерт в поддержку жителей Горловки Донецкой Народной Республики в рамках медиамарафона "Кузбасс – Донбассу" начался в Кемерово, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В рамках медиамарафона "Кузбасс – Донбассу" в Кемерове на площадке у Дома культуры шахтеров стартовал митинг-концерт в поддержку жителей Горловки. В течение двух часов — с 18.00 (14.00 мск) до 20.00 (16.00 мск) – в открытой студии можно передать пожелания жителям Горловки, а также сделать пожертвования. Зрители смогут увидеть сюжеты о Горловке, о людях, которые приехали… в регион из ДНР и ЛНР, узнать о том, как помогает Кузбасс жителям Донбасса. Кузбасские артисты исполнят песни о России, Донбассе и родном регионе", – говорится в сообщении.
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Также на сцене появятся приглашенные гости, известные жители региона.
Сообщалось что семнадцатичасовой медиамарафон стартовал в Кузбассе в понедельник, в 05.00 (01.00 мск). Журналисты рассказывают об истории Кузбасса и Донбасса, помощи, которую уже оказали жители Кемеровской области, а также истории жителей Горловки.
Волонтеры раздают брошюры с информацией о том, как можно помочь жителям пострадавшего города. Продолжается и сбор средств для жителей Горловки. По инициативе добровольцев Кузбасского студенческого корпуса спасателей создан специальный счет. Уточняется, что деньги пойдут на восстановление разрушенных объектов, приобретение оборудования для школ, больниц, детских садов.
Трансляцию можно посмотреть на сайтах и в соцсетях правительства Кузбасса "ВКонтакте", "Одноклассники", "Вести Кузбасс", а также на сайте "ГТРК Кузбасс" и телеканала "Кузбасс 1". Итоги медиамарафона будут подведены в прямом эфире в 21.30 (17.30 мск) на телеканале "Россия 24".
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