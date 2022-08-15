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"Рособоронэкспорт" заключил контракты на поставку вертолетов Ми-38 - РИА Новости, 15.08.2022
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"Рособоронэкспорт" заключил контракты на поставку вертолетов Ми-38
"Рособоронэкспорт" заключил контракты на поставку вертолетов Ми-38 - РИА Новости, 15.08.2022
"Рособоронэкспорт" заключил контракты на поставку вертолетов Ми-38
"Рособоронэкспорт" в 2021-2022 годах заключил контракты на поставку инозаказчикам вертолетов Ми-38, истребителей Су-30СМЭ, комплексов ПВО "Панцирь-С1М", сообщил РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T14:34
2022-08-15T14:34
россия
ми-38
форум "армия-2022"
безопасность
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" в 2021-2022 годах заключил контракты на поставку инозаказчикам вертолетов Ми-38, истребителей Су-30СМЭ, комплексов ПВО "Панцирь-С1М", сообщил журналистам на форуме "Армия-2022" генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев."Мы за эти два года уже подписали контракты на новую технику. Это Ми-38 - вертолет, Су-30СМЭ - новый облик тактического боевого истребителя. Мы подписали контракты на "Панцирь-С1М". Мы подписали контракты на новый комплекс ПЗРК "Верба". Мы подписали контракт на первый комплекс радиоэлектронной борьбы "Репеллент-Патруль", - сказал он.Международный военно-технический форум "Армия-2022" открылся 15 августа и продлится по воскресенье в подмосковном центре "Патриот". На форуме около 1,5 предприятий оборонно-промышленного комплекса России представят более 1000 новых образцов военной техники.
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россия, ми-38, форум "армия-2022", безопасность
Россия, Ми-38, Форум "Армия-2022", Безопасность
14:34 15.08.2022
 
"Рособоронэкспорт" заключил контракты на поставку вертолетов Ми-38

"Рособоронэкспорт" в 2021-2022 годах заключил контракты на поставку вертолетов Ми-38

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВертолет МИ-38
Вертолет МИ-38 - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вертолет МИ-38. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" в 2021-2022 годах заключил контракты на поставку инозаказчикам вертолетов Ми-38, истребителей Су-30СМЭ, комплексов ПВО "Панцирь-С1М", сообщил журналистам на форуме "Армия-2022" генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Мы за эти два года уже подписали контракты на новую технику. Это Ми-38 - вертолет, Су-30СМЭ - новый облик тактического боевого истребителя. Мы подписали контракты на "Панцирь-С1М". Мы подписали контракты на новый комплекс ПЗРК "Верба". Мы подписали контракт на первый комплекс радиоэлектронной борьбы "Репеллент-Патруль", - сказал он.
Международный военно-технический форум "Армия-2022" открылся 15 августа и продлится по воскресенье в подмосковном центре "Патриот". На форуме около 1,5 предприятий оборонно-промышленного комплекса России представят более 1000 новых образцов военной техники.
На Международном форуме АРМИЯ - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
04:07
Международный военно-технический форум "Армия"
 
РоссияМи-38Форум "Армия-2022"Безопасность
 
 
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