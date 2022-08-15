https://ria.ru/20220815/kontrakty-1809717125.html

"Рособоронэкспорт" заключил контракты на поставку вертолетов Ми-38

"Рособоронэкспорт" заключил контракты на поставку вертолетов Ми-38 - РИА Новости, 15.08.2022

"Рособоронэкспорт" заключил контракты на поставку вертолетов Ми-38

"Рособоронэкспорт" в 2021-2022 годах заключил контракты на поставку инозаказчикам вертолетов Ми-38, истребителей Су-30СМЭ, комплексов ПВО "Панцирь-С1М", сообщил РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T14:34

2022-08-15T14:34

2022-08-15T14:34

россия

ми-38

форум "армия-2022"

безопасность

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" в 2021-2022 годах заключил контракты на поставку инозаказчикам вертолетов Ми-38, истребителей Су-30СМЭ, комплексов ПВО "Панцирь-С1М", сообщил журналистам на форуме "Армия-2022" генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев."Мы за эти два года уже подписали контракты на новую технику. Это Ми-38 - вертолет, Су-30СМЭ - новый облик тактического боевого истребителя. Мы подписали контракты на "Панцирь-С1М". Мы подписали контракты на новый комплекс ПЗРК "Верба". Мы подписали контракт на первый комплекс радиоэлектронной борьбы "Репеллент-Патруль", - сказал он.Международный военно-технический форум "Армия-2022" открылся 15 августа и продлится по воскресенье в подмосковном центре "Патриот". На форуме около 1,5 предприятий оборонно-промышленного комплекса России представят более 1000 новых образцов военной техники.

https://ria.ru/20220815/forum-1809084393.html

россия

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Екатерина Зайцева

россия, ми-38, форум "армия-2022", безопасность