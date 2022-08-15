https://ria.ru/20220815/konfiskatsiya-1809704438.html

ГБР Украины изучает хищения под видом конфискации российской собственности

ГБР Украины изучает хищения под видом конфискации российской собственности - РИА Новости, 15.08.2022

ГБР Украины изучает хищения под видом конфискации российской собственности

В Сумской области госбюро расследований (ГБР) Украины разоблачило хищение имущества украинских предпринимателей под видом конфискации российской собственности,... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T14:05

2022-08-15T14:05

2022-08-15T14:05

владимир зеленский

украина

россия

сумская область

евгений енин

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В Сумской области госбюро расследований (ГБР) Украины разоблачило хищение имущества украинских предпринимателей под видом конфискации российской собственности, сообщает пресс-служба ведомства."По оперативной информации, чиновники решили воспользоваться военным положением и обогатиться. Они изъяли не только российское имущество – вагоны (более 40 вагонов – ред.), но и содержание вагонов с дизтопливом, углем, газом пропан-бутан и другим топливом, принадлежавшим частным украинским компаниям. Вагоны с продукцией перегнали в другое место и опустошили", - сообщает пресс-служба ГБР в Telegram.В ведомстве уточнили, что проверяется причастность должностных лиц одной из местных военных администраций Сумской области. По ходатайству работников бюро суд передал более 40 российских вагонов стоимостью более 25 миллионов гривен (678 тысяч долларов США) в управление национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА). Продолжается досудебное расследование уголовного производства по части 5 статьи 426-1 уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий). Законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет.Ранее кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины. Позднее Зеленский заявил, что на Украине уже изъяты "российские активы" на сумму 765 миллионов долларов.Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин ранее заявил, что около 7 тысяч резидентов России и Белоруссии поставлены под финансовый контроль, таким образом власти предотвратили вывод в эти страны порядка 6,8 миллиарда долларов США.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.

https://ria.ru/20220722/ukraina-1804231918.html

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владимир зеленский, украина, россия, сумская область, евгений енин