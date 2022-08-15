https://ria.ru/20220815/kommunikatsii-1809798955.html

Кубань выделит около 1,5 миллиарда рублей на замену коммуникаций

Кубань выделит около 1,5 миллиарда рублей на замену коммуникаций - РИА Новости, 15.08.2022

Кубань выделит около 1,5 миллиарда рублей на замену коммуникаций

Власти Краснодарского края планируют направить на замену коммуникаций в 2023 году из регионального бюджета 1,5 миллиарда рублей, сообщает администрация края. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T18:01

2022-08-15T18:01

2022-08-15T18:01

краснодарский край

жкх

александр трембицкий

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 15 авг - РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют направить на замену коммуникаций в 2023 году из регионального бюджета 1,5 миллиарда рублей, сообщает администрация края.Уточняется, что такое заявление сделал губернатор края Вениамин Кондратьев на региональном совещании, которое он провел."Чистая питьевая вода в домах – одна из важнейших составляющих качества жизни. В мой адрес с начала года поступило уже более 1700 жалоб на перебои в водоснабжении, грязную воду в кранах или вообще ее отсутствие. Есть муниципалитеты, которые выполняют нашу договоренность и каждый год меняют по 5% сетей. Но есть и те, кто не достиг и 1%. На местах необходимо серьезно подойти к замене коммуникаций, которым по 60-70 лет. Со своей стороны, в 2023 году планируем направить из краевого бюджета на их модернизацию порядка 1,5 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова губернатора.Он уточнил, что это почти в два раза больше, чем в текущем году.Также на совещании вице-губернатор Александр Трембицкий сообщил, что за последние несколько лет количество жалоб уменьшилось вдвое. "Это связано, в том числе с тем, что край активно участвует в федеральном проекте "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда", региональной госпрограмме "Развитие ЖКХ", инвестиционных программах ресурсоснабжающих организаций", - уточнили власти.По словам Трембицкого, регион сейчас строит водоочистные сооружения в Горячем Ключе, Темрюке, станицах Крыловской, Каневской и Ленинградской. "Общая стоимость превышает 2 миллиарда рублей", – пояснил вице-губернатор.Он также добавил, что за последние 7 лет ежегодный объем финансирования программы "Развитие ЖКХ" увеличивался более чем в 4 раза – до 803,6 миллиона рублей в 2022 году. "Это даст возможность стабилизировать работу централизованных систем водоснабжения и водоотведения, а следовательно, улучшить качество воды для потребителей", – заключил Трембицкий.

https://ria.ru/20220811/shkoly-1809030307.html

https://ria.ru/20220812/pogrebenie-1809172986.html

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жкх, александр трембицкий, вениамин кондратьев