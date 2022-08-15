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Глава представительства ДНР поздравила КНДР с Днем освобождения Кореи - РИА Новости, 15.08.2022
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Глава представительства ДНР поздравила КНДР с Днем освобождения Кореи
Глава представительства ДНР поздравила КНДР с Днем освобождения Кореи - РИА Новости, 15.08.2022
Глава представительства ДНР поздравила КНДР с Днем освобождения Кореи
Глава представительства ДНР в России Ольга Макеева направила послу КНДР в Москве Син Хон Чхолю ноту по случаю Дня освобождения Кореи, сообщило министерство... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T11:17
2022-08-15T11:17
в мире
кндр (северная корея)
донецкая народная республика
луганская народная республика
ким ир сен
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Глава представительства ДНР в России Ольга Макеева направила послу КНДР в Москве Син Хон Чхолю ноту по случаю Дня освобождения Кореи, сообщило министерство информации ДНР.Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство позже сообщило, что КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы."Под мудрым руководством президента Ким Ир Сена свободолюбивый корейский народ развернул героическую борьбу против японских захватчиков и победил в неравном противостоянии с могущественной империалистической страной, мужественно отстоял независимость и суверенитет своего государства. Отвага и героизм народа Северной Кореи никогда не будут забыты, а этот священный праздник вновь напоминает всему миру о ценности свободы и человеческой жизни", - приводятся слова послания в сообщении министерства.Корея была аннексирована и находилась под властью Японии с 1910 по 1945 годы. 15 августа 1945 года император Хирохито объявил о капитуляции Японии во Второй мировой войне. И в Южной, и в Северной Корее этот день празднуется как День независимости страны и освобождения от японского колониального господства, так как по условиям капитуляции Япония отказалась от своих притязаний на территорию Корейского полуострова.
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в мире, кндр (северная корея), донецкая народная республика, луганская народная республика, ким ир сен
В мире, КНДР (Северная Корея), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ким Ир Сен
11:17 15.08.2022
 
Глава представительства ДНР поздравила КНДР с Днем освобождения Кореи

Глава представительства ДНР в России Макеева поздравила КНДР с Днем освобождения Кореи

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание железнодорожного вокзала Пхеньяна
Здание железнодорожного вокзала Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Здание железнодорожного вокзала Пхеньяна. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Глава представительства ДНР в России Ольга Макеева направила послу КНДР в Москве Син Хон Чхолю ноту по случаю Дня освобождения Кореи, сообщило министерство информации ДНР.
Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство позже сообщило, что КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы.
"Под мудрым руководством президента Ким Ир Сена свободолюбивый корейский народ развернул героическую борьбу против японских захватчиков и победил в неравном противостоянии с могущественной империалистической страной, мужественно отстоял независимость и суверенитет своего государства. Отвага и героизм народа Северной Кореи никогда не будут забыты, а этот священный праздник вновь напоминает всему миру о ценности свободы и человеческой жизни", - приводятся слова послания в сообщении министерства.
Корея была аннексирована и находилась под властью Японии с 1910 по 1945 годы. 15 августа 1945 года император Хирохито объявил о капитуляции Японии во Второй мировой войне. И в Южной, и в Северной Корее этот день празднуется как День независимости страны и освобождения от японского колониального господства, так как по условиям капитуляции Япония отказалась от своих притязаний на территорию Корейского полуострова.
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В миреКНДР (Северная Корея)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКим Ир Сен
 
 
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