https://ria.ru/20220815/kndr-1809630909.html

Глава представительства ДНР поздравила КНДР с Днем освобождения Кореи

Глава представительства ДНР поздравила КНДР с Днем освобождения Кореи - РИА Новости, 15.08.2022

Глава представительства ДНР поздравила КНДР с Днем освобождения Кореи

Глава представительства ДНР в России Ольга Макеева направила послу КНДР в Москве Син Хон Чхолю ноту по случаю Дня освобождения Кореи, сообщило министерство... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T11:17

2022-08-15T11:17

2022-08-15T11:17

в мире

кндр (северная корея)

донецкая народная республика

луганская народная республика

ким ир сен

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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Глава представительства ДНР в России Ольга Макеева направила послу КНДР в Москве Син Хон Чхолю ноту по случаю Дня освобождения Кореи, сообщило министерство информации ДНР.Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство позже сообщило, что КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы."Под мудрым руководством президента Ким Ир Сена свободолюбивый корейский народ развернул героическую борьбу против японских захватчиков и победил в неравном противостоянии с могущественной империалистической страной, мужественно отстоял независимость и суверенитет своего государства. Отвага и героизм народа Северной Кореи никогда не будут забыты, а этот священный праздник вновь напоминает всему миру о ценности свободы и человеческой жизни", - приводятся слова послания в сообщении министерства.Корея была аннексирована и находилась под властью Японии с 1910 по 1945 годы. 15 августа 1945 года император Хирохито объявил о капитуляции Японии во Второй мировой войне. И в Южной, и в Северной Корее этот день празднуется как День независимости страны и освобождения от японского колониального господства, так как по условиям капитуляции Япония отказалась от своих притязаний на территорию Корейского полуострова.

https://ria.ru/20220811/kndr-1808812700.html

кндр (северная корея)

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), донецкая народная республика, луганская народная республика, ким ир сен