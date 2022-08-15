https://ria.ru/20220815/kndr-1809630909.html
Глава представительства ДНР поздравила КНДР с Днем освобождения Кореи
Глава представительства ДНР поздравила КНДР с Днем освобождения Кореи - РИА Новости, 15.08.2022
Глава представительства ДНР поздравила КНДР с Днем освобождения Кореи
Глава представительства ДНР в России Ольга Макеева направила послу КНДР в Москве Син Хон Чхолю ноту по случаю Дня освобождения Кореи, сообщило министерство... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T11:17
2022-08-15T11:17
2022-08-15T11:17
в мире
кндр (северная корея)
донецкая народная республика
луганская народная республика
ким ир сен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153024/92/1530249250_0:111:3250:1939_1920x0_80_0_0_5bb51c4e1882abfd30b3602b0941cdee.jpg
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Глава представительства ДНР в России Ольга Макеева направила послу КНДР в Москве Син Хон Чхолю ноту по случаю Дня освобождения Кореи, сообщило министерство информации ДНР.Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство позже сообщило, что КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы."Под мудрым руководством президента Ким Ир Сена свободолюбивый корейский народ развернул героическую борьбу против японских захватчиков и победил в неравном противостоянии с могущественной империалистической страной, мужественно отстоял независимость и суверенитет своего государства. Отвага и героизм народа Северной Кореи никогда не будут забыты, а этот священный праздник вновь напоминает всему миру о ценности свободы и человеческой жизни", - приводятся слова послания в сообщении министерства.Корея была аннексирована и находилась под властью Японии с 1910 по 1945 годы. 15 августа 1945 года император Хирохито объявил о капитуляции Японии во Второй мировой войне. И в Южной, и в Северной Корее этот день празднуется как День независимости страны и освобождения от японского колониального господства, так как по условиям капитуляции Япония отказалась от своих притязаний на территорию Корейского полуострова.
https://ria.ru/20220811/kndr-1808812700.html
кндр (северная корея)
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153024/92/1530249250_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_f5d39d053092631916415d9d7829d8e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), донецкая народная республика, луганская народная республика, ким ир сен
В мире, КНДР (Северная Корея), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ким Ир Сен
Глава представительства ДНР поздравила КНДР с Днем освобождения Кореи
Глава представительства ДНР в России Макеева поздравила КНДР с Днем освобождения Кореи