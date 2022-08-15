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Вице-мэра Новосибирска заподозрили в клевете - РИА Новости, 15.08.2022
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Вице-мэра Новосибирска заподозрили в клевете
Вице-мэра Новосибирска заподозрили в клевете - РИА Новости, 15.08.2022
Вице-мэра Новосибирска заподозрили в клевете
Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов из свидетеля превратился в подозреваемого по делу о клевете, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале со ссылкой на... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T13:44
2022-08-15T13:44
происшествия
госдума рф
дмитрий савельев
россия
новосибирск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НОВОСИБИРСК, 15 авг – РИА Новости. Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов из свидетеля превратился в подозреваемого по делу о клевете, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале со ссылкой на адвоката чиновника.В середине июля текущего года Скатов заявил, что силовики провели у него обыски по жалобе депутата Госдумы Дмитрия Савельева о клевете, и расценил это как провокацию и политическое давление. Горадминистрация уточняла, что Скатов находится в статусе свидетеля. Представитель депутата и областной главк МВД ситуацию не прокомментировали."Органы дознания все-таки пришли к выводу о необходимости привлечь А.В. Скатова в качестве подозреваемого. Несмотря на обстоятельства обыска в жилище Скатова, которые стали предметом доследственной проверки Следственного комитета. Несмотря на то, что лицо разместившее публикацию установлено и пока проходит по делу свидетелем", - приводятся в сообщении слова адвоката Вячеслава Теркулова.Сам заместитель мэра считает подозрения в совершении им преступления необоснованными, он опроверг распространение ложной информации в отношении депутата Госдумы и заявил, что не имеет отношения "к этим обстоятельствам"."Я по-прежнему расцениваю обвинения в клевете в мой адрес, как попытку давления на городскую власть, как намерение установить собственные правила в градостроительной отрасли исключительно в интересах одного застройщика… Сейчас идет следствие и свою аргументацию по данному вопросу я приведу в суде, если он все-таки состоится", - привели в мэрии слова Скатова.
https://ria.ru/20220629/zakharova-1799113800.html
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происшествия, госдума рф, дмитрий савельев, россия, новосибирск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Госдума РФ, Дмитрий Савельев, Россия, Новосибирск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
13:44 15.08.2022
 
Вице-мэра Новосибирска заподозрили в клевете

Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов стал подозреваемым по делу о клевете

© Фото : страница Артема Скатова во ВКонтактеАртем Скатов
Артем Скатов - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Фото : страница Артема Скатова во ВКонтакте
Артем Скатов. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 15 авг – РИА Новости. Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов из свидетеля превратился в подозреваемого по делу о клевете, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале со ссылкой на адвоката чиновника.
В середине июля текущего года Скатов заявил, что силовики провели у него обыски по жалобе депутата Госдумы Дмитрия Савельева о клевете, и расценил это как провокацию и политическое давление. Горадминистрация уточняла, что Скатов находится в статусе свидетеля. Представитель депутата и областной главк МВД ситуацию не прокомментировали.
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"Органы дознания все-таки пришли к выводу о необходимости привлечь А.В. Скатова в качестве подозреваемого. Несмотря на обстоятельства обыска в жилище Скатова, которые стали предметом доследственной проверки Следственного комитета. Несмотря на то, что лицо разместившее публикацию установлено и пока проходит по делу свидетелем", - приводятся в сообщении слова адвоката Вячеслава Теркулова.
Сам заместитель мэра считает подозрения в совершении им преступления необоснованными, он опроверг распространение ложной информации в отношении депутата Госдумы и заявил, что не имеет отношения "к этим обстоятельствам".
"Я по-прежнему расцениваю обвинения в клевете в мой адрес, как попытку давления на городскую власть, как намерение установить собственные правила в градостроительной отрасли исключительно в интересах одного застройщика… Сейчас идет следствие и свою аргументацию по данному вопросу я приведу в суде, если он все-таки состоится", - привели в мэрии слова Скатова.
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ПроисшествияГосдума РФДмитрий СавельевРоссияНовосибирскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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