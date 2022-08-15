https://ria.ru/20220815/kleveta-1809695872.html

Вице-мэра Новосибирска заподозрили в клевете

Вице-мэра Новосибирска заподозрили в клевете - РИА Новости, 15.08.2022

Вице-мэра Новосибирска заподозрили в клевете

Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов из свидетеля превратился в подозреваемого по делу о клевете, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале со ссылкой на... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T13:44

2022-08-15T13:44

2022-08-15T13:44

происшествия

госдума рф

дмитрий савельев

россия

новосибирск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НОВОСИБИРСК, 15 авг – РИА Новости. Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов из свидетеля превратился в подозреваемого по делу о клевете, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале со ссылкой на адвоката чиновника.В середине июля текущего года Скатов заявил, что силовики провели у него обыски по жалобе депутата Госдумы Дмитрия Савельева о клевете, и расценил это как провокацию и политическое давление. Горадминистрация уточняла, что Скатов находится в статусе свидетеля. Представитель депутата и областной главк МВД ситуацию не прокомментировали."Органы дознания все-таки пришли к выводу о необходимости привлечь А.В. Скатова в качестве подозреваемого. Несмотря на обстоятельства обыска в жилище Скатова, которые стали предметом доследственной проверки Следственного комитета. Несмотря на то, что лицо разместившее публикацию установлено и пока проходит по делу свидетелем", - приводятся в сообщении слова адвоката Вячеслава Теркулова.Сам заместитель мэра считает подозрения в совершении им преступления необоснованными, он опроверг распространение ложной информации в отношении депутата Госдумы и заявил, что не имеет отношения "к этим обстоятельствам"."Я по-прежнему расцениваю обвинения в клевете в мой адрес, как попытку давления на городскую власть, как намерение установить собственные правила в градостроительной отрасли исключительно в интересах одного застройщика… Сейчас идет следствие и свою аргументацию по данному вопросу я приведу в суде, если он все-таки состоится", - привели в мэрии слова Скатова.

https://ria.ru/20220629/zakharova-1799113800.html

https://ria.ru/20220815/deripaska-1809649810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, госдума рф, дмитрий савельев, россия, новосибирск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)