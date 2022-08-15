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Китай направил 30 самолетов и пять военных кораблей к Тайваню - РИА Новости, 15.08.2022
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Китай направил 30 самолетов и пять военных кораблей к Тайваню
Китай направил 30 самолетов и пять военных кораблей к Тайваню - РИА Новости, 15.08.2022
Китай направил 30 самолетов и пять военных кораблей к Тайваню
Народно-освободительная армия Китая в понедельник направила к Тайваню 30 военных самолетов и пять военных кораблей, сообщает оборонное ведомство острова. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T14:27
2022-08-15T14:28
в мире
у цянь
тайвань
китай
сша
минобороны китая
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ПЕКИН, 15 авг - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая в понедельник направила к Тайваню 30 военных самолетов и пять военных кораблей, сообщает оборонное ведомство острова."По состоянию на 17.00 (12.00 по мск), вооруженные силы Тайваня зафиксировали пять кораблей и 30 самолетов Народно-освободительной армии Китая, из них 15 пересекли "срединную линию" Тайваньского пролива", - говорится в сообщении оборонного ведомства острова, опубликованном в Twitter.Отмечается, что среди военных самолетов, пересекших так называемую "срединную линию" были один противолодочный вертолет Z-9, восемь истребителей Су-30, четыре J-16 и два J-11.По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.В понедельник официальный представитель минобороны КНР У Цянь заявил, что китайская армия вновь проводит военные учения и патрулирование вокруг Тайваня в ответ на визит на остров делегации американских конгрессменов.Делегация конгрессменов из США, возглавляемая сенатором Эдом Марки, прибыла на Тайвань в воскресенье с двухдневным визитом. Ранее сообщалось, что делегация встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220815/tayvan-1809674639.html
https://ria.ru/20220812/tayvan-1809019735.html
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в мире, у цянь, тайвань, китай, сша, минобороны китая, су-30
В мире, У Цянь, Тайвань, Китай, США, Минобороны Китая, Су-30
14:27 15.08.2022 (обновлено: 14:28 15.08.2022)
 
Китай направил 30 самолетов и пять военных кораблей к Тайваню

Минобороны Тайваня: ВС Китая направили к острову 30 самолетов и пять военных кораблей

© AP Photo / Xinhua/ Jin DanhuaСамолеты Су-30 ВВС Китая
Самолеты Су-30 ВВС Китая - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© AP Photo / Xinhua/ Jin Danhua
Самолеты Су-30 ВВС Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 авг - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая в понедельник направила к Тайваню 30 военных самолетов и пять военных кораблей, сообщает оборонное ведомство острова.
"По состоянию на 17.00 (12.00 по мск), вооруженные силы Тайваня зафиксировали пять кораблей и 30 самолетов Народно-освободительной армии Китая, из них 15 пересекли "срединную линию" Тайваньского пролива", - говорится в сообщении оборонного ведомства острова, опубликованном в Twitter.
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Отмечается, что среди военных самолетов, пересекших так называемую "срединную линию" были один противолодочный вертолет Z-9, восемь истребителей Су-30, четыре J-16 и два J-11.
По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.
В понедельник официальный представитель минобороны КНР У Цянь заявил, что китайская армия вновь проводит военные учения и патрулирование вокруг Тайваня в ответ на визит на остров делегации американских конгрессменов.
Делегация конгрессменов из США, возглавляемая сенатором Эдом Марки, прибыла на Тайвань в воскресенье с двухдневным визитом. Ранее сообщалось, что делегация встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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