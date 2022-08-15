14:27 15.08.2022 (обновлено: 14:28 15.08.2022)
Китай направил 30 самолетов и пять военных кораблей к Тайваню
Минобороны Тайваня: ВС Китая направили к острову 30 самолетов и пять военных кораблей
© AP Photo / Xinhua/ Jin DanhuaСамолеты Су-30 ВВС Китая
© AP Photo / Xinhua/ Jin Danhua
Самолеты Су-30 ВВС Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 15 авг - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая в понедельник направила к Тайваню 30 военных самолетов и пять военных кораблей, сообщает оборонное ведомство острова.
Отмечается, что среди военных самолетов, пересекших так называемую "срединную линию" были один противолодочный вертолет Z-9, восемь истребителей Су-30, четыре J-16 и два J-11.
По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.
В понедельник официальный представитель минобороны КНР У Цянь заявил, что китайская армия вновь проводит военные учения и патрулирование вокруг Тайваня в ответ на визит на остров делегации американских конгрессменов.
Делегация конгрессменов из США, возглавляемая сенатором Эдом Марки, прибыла на Тайвань в воскресенье с двухдневным визитом. Ранее сообщалось, что делегация встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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