https://ria.ru/20220815/kitay-1809715088.html

Китай направил 30 самолетов и пять военных кораблей к Тайваню

Китай направил 30 самолетов и пять военных кораблей к Тайваню - РИА Новости, 15.08.2022

Китай направил 30 самолетов и пять военных кораблей к Тайваню

Народно-освободительная армия Китая в понедельник направила к Тайваню 30 военных самолетов и пять военных кораблей, сообщает оборонное ведомство острова. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T14:27

2022-08-15T14:27

2022-08-15T14:28

в мире

у цянь

тайвань

китай

сша

минобороны китая

су-30

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149467/14/1494671466_0:88:4001:2338_1920x0_80_0_0_08f368884f52c6b1f4556297302cdeae.jpg

ПЕКИН, 15 авг - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая в понедельник направила к Тайваню 30 военных самолетов и пять военных кораблей, сообщает оборонное ведомство острова."По состоянию на 17.00 (12.00 по мск), вооруженные силы Тайваня зафиксировали пять кораблей и 30 самолетов Народно-освободительной армии Китая, из них 15 пересекли "срединную линию" Тайваньского пролива", - говорится в сообщении оборонного ведомства острова, опубликованном в Twitter.Отмечается, что среди военных самолетов, пересекших так называемую "срединную линию" были один противолодочный вертолет Z-9, восемь истребителей Су-30, четыре J-16 и два J-11.По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.В понедельник официальный представитель минобороны КНР У Цянь заявил, что китайская армия вновь проводит военные учения и патрулирование вокруг Тайваня в ответ на визит на остров делегации американских конгрессменов.Делегация конгрессменов из США, возглавляемая сенатором Эдом Марки, прибыла на Тайвань в воскресенье с двухдневным визитом. Ранее сообщалось, что делегация встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220815/tayvan-1809674639.html

https://ria.ru/20220812/tayvan-1809019735.html

тайвань

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, у цянь, тайвань, китай, сша, минобороны китая, су-30