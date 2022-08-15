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В МИД КНР призвали Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая" - РИА Новости, 15.08.2022
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В МИД КНР призвали Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая"
В МИД КНР призвали Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая" - РИА Новости, 15.08.2022
В МИД КНР призвали Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая"
Китай в ответ на визит второй за месяц делегации США на Тайвань призывает Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая", Пекин примет решительные и действенные... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T10:42
2022-08-15T10:59
в мире
китай
тайвань
мид кнр
нэнси пелоси
сша
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ПЕКИН, 15 авг – РИА Новости. Китай в ответ на визит второй за месяц делегации США на Тайвань призывает Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая", Пекин примет решительные и действенные меры для защиты суверенитета, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее Американский институт на Тайване (который де-факто выполняет роль посольства США на острове) сообщил, что делегация из пяти конгрессменов из США, возглавляемая сенатором Эдом Марки, посетит Тайвань 14-15 августа 2022 года, где встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения Вашингтона и Тайбэя, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес."Делегация США во главе с сенатором Марки, несмотря на строгое представление и решительный протест Китая, посетила с необъявленным визитом Тайвань, что стало грубым нарушением принципа "одного Китая" и положений трех совместных китайско-американских коммюнике", - заявил дипломат.Он отметил, что действия американской стороны нарушили суверенитет и территориальную целостность Китая, а также послали ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня."Китай вновь призывает США соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских совместных коммюнике, осторожно и надлежащим образом решать вопросы, связанные с Тайванем, прекратить все дальше и дальше следовать по ошибочному пути выхолащивания и искажения принципа "одного Китая" во избежание нанесения дальнейшего ущерба отношениям Пекина и Вашингтона, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе", - указал Ван Вэньбинь.Он подчеркнул, что "Китай примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности".Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань в начале августа, что стало первым визитом спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. В ответ Пекин провел вокруг Тайваня масштабные военные учения, ввел санкции против двух тайваньских фондов, против самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, сотрудничество по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, по вопросам уголовно-правовой помощи, борьбы с транснациональной преступностью, сотрудничество в области контроля за наркотиками, а также коммуникации по линии оборонных ведомств. МИД Китая возложил ответственность за все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, на Вашингтон и Тайбэй.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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в мире, китай, тайвань, мид кнр, нэнси пелоси, сша
В мире, Китай, Тайвань, МИД КНР, Нэнси Пелоси, США
10:42 15.08.2022 (обновлено: 10:59 15.08.2022)
 
В МИД КНР призвали Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая"

В МИД КНР заявили, что Китай примет меры для защиты своего суверенитета

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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ПЕКИН, 15 авг – РИА Новости. Китай в ответ на визит второй за месяц делегации США на Тайвань призывает Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая", Пекин примет решительные и действенные меры для защиты суверенитета, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее Американский институт на Тайване (который де-факто выполняет роль посольства США на острове) сообщил, что делегация из пяти конгрессменов из США, возглавляемая сенатором Эдом Марки, посетит Тайвань 14-15 августа 2022 года, где встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения Вашингтона и Тайбэя, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.
Китайский военный вертолет пролетает над одной из ближайших к Тайваню точек Китая - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
10:08
Китайская армия начала учения близ Тайваня
"Делегация США во главе с сенатором Марки, несмотря на строгое представление и решительный протест Китая, посетила с необъявленным визитом Тайвань, что стало грубым нарушением принципа "одного Китая" и положений трех совместных китайско-американских коммюнике", - заявил дипломат.
Он отметил, что действия американской стороны нарушили суверенитет и территориальную целостность Китая, а также послали ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня.
"Китай вновь призывает США соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских совместных коммюнике, осторожно и надлежащим образом решать вопросы, связанные с Тайванем, прекратить все дальше и дальше следовать по ошибочному пути выхолащивания и искажения принципа "одного Китая" во избежание нанесения дальнейшего ущерба отношениям Пекина и Вашингтона, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе", - указал Ван Вэньбинь.
Он подчеркнул, что "Китай примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности".
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
Вчера, 17:43
Слуцкий раскритиковал визит делегации США на Тайвань
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань в начале августа, что стало первым визитом спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. В ответ Пекин провел вокруг Тайваня масштабные военные учения, ввел санкции против двух тайваньских фондов, против самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, сотрудничество по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, по вопросам уголовно-правовой помощи, борьбы с транснациональной преступностью, сотрудничество в области контроля за наркотиками, а также коммуникации по линии оборонных ведомств. МИД Китая возложил ответственность за все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, на Вашингтон и Тайбэй.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Туристы на островах Цзиньмэнь, Тайвань - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 08:36
МИД Тайваня поблагодарил США за поддержку
 
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