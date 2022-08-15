https://ria.ru/20220815/kitay-1809615963.html

В МИД КНР призвали Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая"

В МИД КНР призвали Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая" - РИА Новости, 15.08.2022

В МИД КНР призвали Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая"

Китай в ответ на визит второй за месяц делегации США на Тайвань призывает Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая", Пекин примет решительные и действенные... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T10:42

2022-08-15T10:42

2022-08-15T10:59

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ПЕКИН, 15 авг – РИА Новости. Китай в ответ на визит второй за месяц делегации США на Тайвань призывает Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая", Пекин примет решительные и действенные меры для защиты суверенитета, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее Американский институт на Тайване (который де-факто выполняет роль посольства США на острове) сообщил, что делегация из пяти конгрессменов из США, возглавляемая сенатором Эдом Марки, посетит Тайвань 14-15 августа 2022 года, где встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения Вашингтона и Тайбэя, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес."Делегация США во главе с сенатором Марки, несмотря на строгое представление и решительный протест Китая, посетила с необъявленным визитом Тайвань, что стало грубым нарушением принципа "одного Китая" и положений трех совместных китайско-американских коммюнике", - заявил дипломат.Он отметил, что действия американской стороны нарушили суверенитет и территориальную целостность Китая, а также послали ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня."Китай вновь призывает США соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских совместных коммюнике, осторожно и надлежащим образом решать вопросы, связанные с Тайванем, прекратить все дальше и дальше следовать по ошибочному пути выхолащивания и искажения принципа "одного Китая" во избежание нанесения дальнейшего ущерба отношениям Пекина и Вашингтона, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе", - указал Ван Вэньбинь.Он подчеркнул, что "Китай примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности".Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань в начале августа, что стало первым визитом спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. В ответ Пекин провел вокруг Тайваня масштабные военные учения, ввел санкции против двух тайваньских фондов, против самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, сотрудничество по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, по вопросам уголовно-правовой помощи, борьбы с транснациональной преступностью, сотрудничество в области контроля за наркотиками, а также коммуникации по линии оборонных ведомств. МИД Китая возложил ответственность за все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, на Вашингтон и Тайбэй.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220815/ucheniya-1809607025.html

https://ria.ru/20220814/slutskiy-1809526913.html

https://ria.ru/20220813/tayvan-1809330657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, мид кнр, нэнси пелоси, сша