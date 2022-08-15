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Российские фильмы "Пальма" и "Первый снег" покажут в Иордании - РИА Новости, 15.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220815/kino-1809706062.html
Российские фильмы "Пальма" и "Первый снег" покажут в Иордании
Российские фильмы "Пальма" и "Первый снег" покажут в Иордании - РИА Новости, 15.08.2022
Российские фильмы "Пальма" и "Первый снег" покажут в Иордании
Российские фильмы "Пальма", "Первый снег" и "Француз" покажут в Иордании в рамках проекта Дни российского кино, который стартует 15 августа, сообщает... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T14:12
2022-08-15T14:12
культура
иордания
ближний восток
роскино
россия
ольга любимова
новости культуры
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские фильмы "Пальма", "Первый снег" и "Француз" покажут в Иордании в рамках проекта Дни российского кино, который стартует 15 августа, сообщает пресс-служба "Роскино"."В столице Иордании, Аммане, 15 августа начинаются Дни российского кино (Russian Film Days): показы фильмов пройдут в течение трех дней в открытом кинотеатре Королевской кинокомиссии Иордании. Местные зрители увидят семейный приключенческий фильм "Пальма", трагикомедию "Первый снег" и историческую драму "Француз". Иордания станет первой страной на Ближнем Востоке в календаре Russian Film Festival 2022 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что проведение Дней российского кино в Иордании станет еще одним важным проектом по продвижению российского контента на Ближнем Востоке. Благодаря Russian Film Days иорданские зрители смогут увидеть современные российские фильмы на большом экране. Все картины будут демонстрироваться с арабскими и английскими субтитрами."Более чем полувековые дипломатические отношения между Россией и Иорданией позволяют и сегодня усиливать наше культурное взаимодействие и реализовывать новые перспективные проекты. Проведение Дней российского кино в Иордании призвано стать важным шагом на этом пути. Уверена, что современные российские фильмы будут высоко оценены иорданскими зрителями", - приводятся в сообщении слова министра культуры РФ Ольги Любимовой.Генеральный директор "Роскино" Инна Шалыто отметила, что одна из задач проведения Russian Film Festival на новых рынках – формирование базы для начала индустриального диалога российских и международных кинематографистов."Для нас недели кино — это важный инструмент изучения рынка, предпочтений аудитории. Представители Иордании, а также других стран Ближнего Востока, активно интересовались российскими проектами на кинорынках, где участвовала российская индустрия, – на Дубайском международном рынке контента DICM и рынке телевизионного контента DISCOP Dubai, что говорит о хорошем потенциале для наращивания российского присутствия на кинематографическом ландшафте региона и разработки совместных проектов с местными игроками", - заключила она.
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иордания, ближний восток, роскино, россия, ольга любимова, новости культуры, кино и сериалы
Культура, Иордания, Ближний Восток, Роскино, Россия, Ольга Любимова, Новости культуры, Кино и сериалы
14:12 15.08.2022
 
Российские фильмы "Пальма" и "Первый снег" покажут в Иордании

Ленты "Пальма", "Первый снег" и "Француз" покажут в Иордании на Днях российского кино

© Телеканал "РОССИЯ 1", 2020Кадр из фильма "Пальма"
Кадр из фильма Пальма
© Телеканал "РОССИЯ 1", 2020
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские фильмы "Пальма", "Первый снег" и "Француз" покажут в Иордании в рамках проекта Дни российского кино, который стартует 15 августа, сообщает пресс-служба "Роскино".
"В столице Иордании, Аммане, 15 августа начинаются Дни российского кино (Russian Film Days): показы фильмов пройдут в течение трех дней в открытом кинотеатре Королевской кинокомиссии Иордании. Местные зрители увидят семейный приключенческий фильм "Пальма", трагикомедию "Первый снег" и историческую драму "Француз". Иордания станет первой страной на Ближнем Востоке в календаре Russian Film Festival 2022 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проведение Дней российского кино в Иордании станет еще одним важным проектом по продвижению российского контента на Ближнем Востоке. Благодаря Russian Film Days иорданские зрители смогут увидеть современные российские фильмы на большом экране. Все картины будут демонстрироваться с арабскими и английскими субтитрами.
"Более чем полувековые дипломатические отношения между Россией и Иорданией позволяют и сегодня усиливать наше культурное взаимодействие и реализовывать новые перспективные проекты. Проведение Дней российского кино в Иордании призвано стать важным шагом на этом пути. Уверена, что современные российские фильмы будут высоко оценены иорданскими зрителями", - приводятся в сообщении слова министра культуры РФ Ольги Любимовой.
© Чапула Бэй, 2021Кадр из фильма "Первый снег"
Кадр из фильма Первый снег
© Чапула Бэй, 2021
Кадр из фильма "Первый снег"
Генеральный директор "Роскино" Инна Шалыто отметила, что одна из задач проведения Russian Film Festival на новых рынках – формирование базы для начала индустриального диалога российских и международных кинематографистов.
"Для нас недели кино — это важный инструмент изучения рынка, предпочтений аудитории. Представители Иордании, а также других стран Ближнего Востока, активно интересовались российскими проектами на кинорынках, где участвовала российская индустрия, – на Дубайском международном рынке контента DICM и рынке телевизионного контента DISCOP Dubai, что говорит о хорошем потенциале для наращивания российского присутствия на кинематографическом ландшафте региона и разработки совместных проектов с местными игроками", - заключила она.
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