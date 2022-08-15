https://ria.ru/20220815/khabarovsk-1809719922.html
В Хабаровском аэропорту появился свой Хатико
В Хабаровском аэропорту появился свой Хатико - РИА Новости, 15.08.2022
В Хабаровском аэропорту появился свой Хатико
В аэропорту Хабаровска уже три недели обитает хаски, прозванный Хатико, сообщает ИА "Хабаровский край сегодня". РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T14:45
2022-08-15T14:45
2022-08-15T14:45
туризм
новости - туризм
хабаровск
туристы
туризм
аэропорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736571705_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_df02e2ed495c1eb6e38449cefe83eb24.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В аэропорту Хабаровска уже три недели обитает хаски, прозванный Хатико, сообщает ИА "Хабаровский край сегодня". На площадь перед терминалом собака приходит три недели. Пес домашний, в ошейнике. Потерявшегося питомца угощают едой неравнодушные сотрудники и пассажиры. Администрация аэропорта ищет старых или новых хозяев пса.По отзывам граждан в соцсетях, дом владельца собаки расположен неподалеку от воздушной гавани, пишет местное информагентство Amur.info. Хозяева сейчас в отъезде, за четвероногим другом должны следить знакомые.Пресс-служба аэропорта сообщила местным СМИ, что у них подобные случаи бывают. В декабре прошлого года в здание терминала пришла собака, ее отправили в приют, а потом нашли новую семью.
https://ria.ru/20220808/vladivostok-1807303132.html
хабаровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736571705_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_b462f9e4548c67055370843faaa2f0c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, хабаровск, туристы, туризм, аэропорт
Туризм, Новости - Туризм, Хабаровск, туристы, Туризм, Аэропорт
В Хабаровском аэропорту появился свой Хатико
Администрация аэропорта Хабаровска ищет хозяев потерявшегося хаски
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости.
В аэропорту Хабаровска уже три недели обитает хаски, прозванный Хатико, сообщает
ИА "Хабаровский край сегодня".
На площадь перед терминалом собака приходит три недели. Пес домашний, в ошейнике. Потерявшегося питомца угощают едой неравнодушные сотрудники и пассажиры. Администрация аэропорта ищет старых или новых хозяев пса.
По отзывам граждан в соцсетях, дом владельца собаки расположен неподалеку от воздушной гавани, пишет местное информагентство Amur.info. Хозяева сейчас в отъезде, за четвероногим другом должны следить знакомые.
Пресс-служба аэропорта сообщила местным СМИ, что у них подобные случаи бывают. В декабре прошлого года в здание терминала пришла собака, ее отправили в приют, а потом нашли новую семью.