https://ria.ru/20220815/khabarovsk-1809719922.html

В Хабаровском аэропорту появился свой Хатико

В Хабаровском аэропорту появился свой Хатико - РИА Новости, 15.08.2022

В Хабаровском аэропорту появился свой Хатико

В аэропорту Хабаровска уже три недели обитает хаски, прозванный Хатико, сообщает ИА "Хабаровский край сегодня". РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T14:45

2022-08-15T14:45

2022-08-15T14:45

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В аэропорту Хабаровска уже три недели обитает хаски, прозванный Хатико, сообщает ИА "Хабаровский край сегодня". На площадь перед терминалом собака приходит три недели. Пес домашний, в ошейнике. Потерявшегося питомца угощают едой неравнодушные сотрудники и пассажиры. Администрация аэропорта ищет старых или новых хозяев пса.По отзывам граждан в соцсетях, дом владельца собаки расположен неподалеку от воздушной гавани, пишет местное информагентство Amur.info. Хозяева сейчас в отъезде, за четвероногим другом должны следить знакомые.Пресс-служба аэропорта сообщила местным СМИ, что у них подобные случаи бывают. В декабре прошлого года в здание терминала пришла собака, ее отправили в приют, а потом нашли новую семью.

https://ria.ru/20220808/vladivostok-1807303132.html

хабаровск

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, хабаровск, туристы, туризм, аэропорт