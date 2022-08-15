Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском аэропорту появился свой Хатико - РИА Новости, 15.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220815/khabarovsk-1809719922.html
В Хабаровском аэропорту появился свой Хатико
В Хабаровском аэропорту появился свой Хатико - РИА Новости, 15.08.2022
В Хабаровском аэропорту появился свой Хатико
В аэропорту Хабаровска уже три недели обитает хаски, прозванный Хатико, сообщает ИА "Хабаровский край сегодня". РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T14:45
2022-08-15T14:45
туризм
новости - туризм
хабаровск
туристы
туризм
аэропорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736571705_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_df02e2ed495c1eb6e38449cefe83eb24.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В аэропорту Хабаровска уже три недели обитает хаски, прозванный Хатико, сообщает ИА "Хабаровский край сегодня". На площадь перед терминалом собака приходит три недели. Пес домашний, в ошейнике. Потерявшегося питомца угощают едой неравнодушные сотрудники и пассажиры. Администрация аэропорта ищет старых или новых хозяев пса.По отзывам граждан в соцсетях, дом владельца собаки расположен неподалеку от воздушной гавани, пишет местное информагентство Amur.info. Хозяева сейчас в отъезде, за четвероногим другом должны следить знакомые.Пресс-служба аэропорта сообщила местным СМИ, что у них подобные случаи бывают. В декабре прошлого года в здание терминала пришла собака, ее отправили в приют, а потом нашли новую семью.
https://ria.ru/20220808/vladivostok-1807303132.html
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736571705_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_b462f9e4548c67055370843faaa2f0c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, хабаровск, туристы, туризм, аэропорт
Туризм, Новости - Туризм, Хабаровск, туристы, Туризм, Аэропорт
14:45 15.08.2022
 
В Хабаровском аэропорту появился свой Хатико

Администрация аэропорта Хабаровска ищет хозяев потерявшегося хаски

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкНовый международный аэропорт Хабаровск имени Г. И. Невельского
Новый международный аэропорт Хабаровск имени Г. И. Невельского - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В аэропорту Хабаровска уже три недели обитает хаски, прозванный Хатико, сообщает ИА "Хабаровский край сегодня".
На площадь перед терминалом собака приходит три недели. Пес домашний, в ошейнике. Потерявшегося питомца угощают едой неравнодушные сотрудники и пассажиры. Администрация аэропорта ищет старых или новых хозяев пса.
По отзывам граждан в соцсетях, дом владельца собаки расположен неподалеку от воздушной гавани, пишет местное информагентство Amur.info. Хозяева сейчас в отъезде, за четвероногим другом должны следить знакомые.
Пресс-служба аэропорта сообщила местным СМИ, что у них подобные случаи бывают. В декабре прошлого года в здание терминала пришла собака, ее отправили в приют, а потом нашли новую семью.
Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 08:00Туризм
Полный Влади-восторг: что посмотреть в столице Приморского края
 
ТуризмНовости - ТуризмХабаровсктуристыТуризмАэропорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала