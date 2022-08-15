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В Казахстане опровергли сообщения об отмене обучения на русском языке - РИА Новости, 15.08.2022
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В Казахстане опровергли сообщения об отмене обучения на русском языке
В Казахстане опровергли сообщения об отмене обучения на русском языке - РИА Новости, 15.08.2022
В Казахстане опровергли сообщения об отмене обучения на русском языке
Министерство просвещения Казахстана опровергло сообщения о том, что в ближайшие годы в казахских школах якобы исчезнут классы с русским языком обучения. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:37
2022-08-15T15:32
в мире
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НУР-СУЛТАН, 15 авг — РИА Новости. Министерство просвещения Казахстана опровергло сообщения о том, что в ближайшие годы в казахских школах якобы исчезнут классы с русским языком обучения.По сведениям портала stopfake.kz, созданного при поддержке Министерства информации и общественного развития, в некоторых СМИ и социальных сетях стали появляться сообщения о том, что за шесть-семь лет в Казахстане полностью отменят русскоязычные классы.В Министерстве просвещения подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности. "Как в классах с казахским языком обучения, так и в классах с русским языком обучения русский язык продолжает изучаться в прежнем режиме, иных планов нет", — цитирует сайт слова первого вице-министра просвещения Шолпан Кариновой.Кроме того, stopfake.kz приводит высказывания представителей казахстанского 31-го канала, на сюжет которого ссылались разные издания."Материал "У русских школ в Казахстане нет будущего?" вышел в эфир "Информбюро" 31-го канала еще два года назад. За основу была взята публикация в СМИ с высказыванием директора столичной гимназии № 90 Аятжана Ахметжанулы. В сюжете обсуждали тенденции в сфере среднего образования. Речь также шла о снижении числа учеников в русскоязычных школах. Директор гимназии высказал мнение, что оставшиеся ученики в будущем рискуют стать неконкурентоспособными, и призвал родителей отдавать детей в казахские школы, чтобы они активно изучали государственный язык", — пояснил телеканал.В материале было представлено и мнение другого эксперта — вице-президента Казахской лиги экспертов образования Натальи Дрейт. "Она говорила о том, что и русские, и казахские школы переполнены, проблема заключается в нехватке учителей, и эту ситуацию должен изменить закон о статусе педагогов. Этот материал сейчас активно публикуется в пабликах, но его преподносят под другим ключом, намеренно искажая суть материала", — считают представители 31-го канала.В июне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил, что позиции русского языка в республике не претерпели какого-либо ухудшения. По его словам, важность русского языка для казахов обуславливает и географическое положение страны.
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в мире
В мире
12:37 15.08.2022 (обновлено: 15:32 15.08.2022)
 
В Казахстане опровергли сообщения об отмене обучения на русском языке

В Минпросвещения Казахстана назвали фейком сообщения об отмене классов с русским языком

© Fotolia / Syda ProductionsУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Fotolia / Syda Productions
Урок в школе. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 15 авг — РИА Новости. Министерство просвещения Казахстана опровергло сообщения о том, что в ближайшие годы в казахских школах якобы исчезнут классы с русским языком обучения.
По сведениям портала stopfake.kz, созданного при поддержке Министерства информации и общественного развития, в некоторых СМИ и социальных сетях стали появляться сообщения о том, что за шесть-семь лет в Казахстане полностью отменят русскоязычные классы.
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В Министерстве просвещения подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.
"Как в классах с казахским языком обучения, так и в классах с русским языком обучения русский язык продолжает изучаться в прежнем режиме, иных планов нет", — цитирует сайт слова первого вице-министра просвещения Шолпан Кариновой.
Кроме того, stopfake.kz приводит высказывания представителей казахстанского 31-го канала, на сюжет которого ссылались разные издания.
"Материал "У русских школ в Казахстане нет будущего?" вышел в эфир "Информбюро" 31-го канала еще два года назад. За основу была взята публикация в СМИ с высказыванием директора столичной гимназии № 90 Аятжана Ахметжанулы. В сюжете обсуждали тенденции в сфере среднего образования. Речь также шла о снижении числа учеников в русскоязычных школах. Директор гимназии высказал мнение, что оставшиеся ученики в будущем рискуют стать неконкурентоспособными, и призвал родителей отдавать детей в казахские школы, чтобы они активно изучали государственный язык", — пояснил телеканал.
В материале было представлено и мнение другого эксперта — вице-президента Казахской лиги экспертов образования Натальи Дрейт. "Она говорила о том, что и русские, и казахские школы переполнены, проблема заключается в нехватке учителей, и эту ситуацию должен изменить закон о статусе педагогов. Этот материал сейчас активно публикуется в пабликах, но его преподносят под другим ключом, намеренно искажая суть материала", — считают представители 31-го канала.
В июне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил, что позиции русского языка в республике не претерпели какого-либо ухудшения. По его словам, важность русского языка для казахов обуславливает и географическое положение страны.
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