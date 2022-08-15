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Минэнерго Подмосковья одобрило свод правил для инвесторов - РИА Новости, 15.08.2022
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Новости Подмосковья
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Минэнерго Подмосковья одобрило свод правил для инвесторов
Минэнерго Подмосковья одобрило свод правил для инвесторов - РИА Новости, 15.08.2022
Минэнерго Подмосковья одобрило свод правил для инвесторов
Министр энергетики Московской области Александр Самарин рассказал об утверждении свода инвестиционных правил для региона, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:35
2022-08-15T16:36
новости подмосковья
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Министр энергетики Московской области Александр Самарин рассказал об утверждении свода инвестиционных правил для региона, сообщил телеканал "360".По его словам, сейчас регион является одним из пилотных субъектов России по внедрению свода инвестиционных правил. В него вошли несколько алгоритмов: алгоритм по процедурам подключения газового оборудования, алгоритм подключения к сетям теплоснабжения, к электросетям для малого, среднего и крупного бизнеса, алгоритм по подключению к водоснабжению.Данный свод поможет упростить взаимодействия инвесторов с органами исполнительной власти, контрольными органами и ресурсными организациями при реализации инвестпроектов.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об упрощении проверок бизнеса в регионе, которое, по его словам, снизит нагрузку на предпринимателей.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
16:35 15.08.2022 (обновлено: 16:36 15.08.2022)
 

Минэнерго Подмосковья одобрило свод правил для инвесторов

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Министр энергетики Московской области Александр Самарин рассказал об утверждении свода инвестиционных правил для региона, сообщил телеканал "360".
По его словам, сейчас регион является одним из пилотных субъектов России по внедрению свода инвестиционных правил. В него вошли несколько алгоритмов: алгоритм по процедурам подключения газового оборудования, алгоритм подключения к сетям теплоснабжения, к электросетям для малого, среднего и крупного бизнеса, алгоритм по подключению к водоснабжению.
Данный свод поможет упростить взаимодействия инвесторов с органами исполнительной власти, контрольными органами и ресурсными организациями при реализации инвестпроектов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об упрощении проверок бизнеса в регионе, которое, по его словам, снизит нагрузку на предпринимателей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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