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Аксенов: освобожденные регионы Украины должны пройти путь интеграции Крыма - РИА Новости, 15.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220815/integratsiya-1809729283.html
Аксенов: освобожденные регионы Украины должны пройти путь интеграции Крыма
Аксенов: освобожденные регионы Украины должны пройти путь интеграции Крыма - РИА Новости, 15.08.2022
Аксенов: освобожденные регионы Украины должны пройти путь интеграции Крыма
Освобожденные регионы Украины должны пройти крымский путь интеграции в состав России, считает глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T14:55
2022-08-15T14:58
специальная военная операция на украине
россия
украина
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Освобожденные регионы Украины должны пройти крымский путь интеграции в состав России, считает глава Крыма Сергей Аксенов."Крымский путь, он почти такой же, у нас просто без военных действий все это произошло, но, по сути, интеграционные процессы все одинаковые. И путь, по сути, должен быть практически такой же… В целом путь по интеграции один – это полноценное с первого дня признание субъектами Российской Федерации, какой-то переходный период с точки зрения адаптации законодательства", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".При этом он подчеркнул, что переходный период в освобожденных регионах может быть дольше, чем в Крыму.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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россия
украина
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россия, украина, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Херсонская область
14:55 15.08.2022 (обновлено: 14:58 15.08.2022)
 
Аксенов: освобожденные регионы Украины должны пройти путь интеграции Крыма

Глава Крыма Аксенов: освобожденные регионы Украины должны пройти крымский путь интеграции

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Освобожденные регионы Украины должны пройти крымский путь интеграции в состав России, считает глава Крыма Сергей Аксенов.
"Крымский путь, он почти такой же, у нас просто без военных действий все это произошло, но, по сути, интеграционные процессы все одинаковые. И путь, по сути, должен быть практически такой же… В целом путь по интеграции один – это полноценное с первого дня признание субъектами Российской Федерации, какой-то переходный период с точки зрения адаптации законодательства", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
При этом он подчеркнул, что переходный период в освобожденных регионах может быть дольше, чем в Крыму.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 17:33Специальная военная операция на Украине
В Херсоне вскрыли украинский центр по противодействию интеграции с Россией
 
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