https://ria.ru/20220815/integratsiya-1809729283.html

Аксенов: освобожденные регионы Украины должны пройти путь интеграции Крыма

Аксенов: освобожденные регионы Украины должны пройти путь интеграции Крыма - РИА Новости, 15.08.2022

Аксенов: освобожденные регионы Украины должны пройти путь интеграции Крыма

Освобожденные регионы Украины должны пройти крымский путь интеграции в состав России, считает глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T14:55

2022-08-15T14:55

2022-08-15T14:58

специальная военная операция на украине

россия

украина

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Освобожденные регионы Украины должны пройти крымский путь интеграции в состав России, считает глава Крыма Сергей Аксенов."Крымский путь, он почти такой же, у нас просто без военных действий все это произошло, но, по сути, интеграционные процессы все одинаковые. И путь, по сути, должен быть практически такой же… В целом путь по интеграции один – это полноценное с первого дня признание субъектами Российской Федерации, какой-то переходный период с точки зрения адаптации законодательства", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".При этом он подчеркнул, что переходный период в освобожденных регионах может быть дольше, чем в Крыму.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220810/kherson-1808678813.html

россия

украина

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, украина, херсонская область