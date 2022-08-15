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Путин поздравил руководство Индии с 75-летием независимости республики - РИА Новости, 15.08.2022
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Путин поздравил руководство Индии с 75-летием независимости республики
Путин поздравил руководство Индии с 75-летием независимости республики - РИА Новости, 15.08.2022
Путин поздравил руководство Индии с 75-летием независимости республики
Президент России Владимир Путин поздравил президента и премьер-министра Индии Драупади Мурму и Нарендру Моди с 75-летием провозглашения независимости... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T09:20
2022-08-15T09:20
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента и премьер-министра Индии Драупади Мурму и Нарендру Моди с 75-летием провозглашения независимости республики, отметив успешность сотрудничества России и Индии в рамках ООН, БРИКС и ШОС, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Российско-индийские отношения развиваются в духе особо привилегированного стратегического партнерства. Москва и Нью-Дели успешно сотрудничают на самых различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках ООН, БРИКС, ШОС и других многосторонних структур", – говорится в тексте телеграммы.Российский лидер выразил уверенность, что совместными усилиями Россия и Индия обеспечат дальнейшее налаживание межгосударственных связей на благо народов обеих стран, в интересах упрочения безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровне."За десятилетия независимого развития ваша страна добилась общепризнанных успехов в экономической, социальной, научно-технической и других сферах. Индия по праву пользуется значительным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня", - добавляется в тексте телеграммы.
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в мире, индия, россия, москва, оон, брикс, шос
В мире, Индия, Россия, Москва, ООН, БРИКС, ШОС
09:20 15.08.2022
 
Путин поздравил руководство Индии с 75-летием независимости республики

Путин поздравил президента и премьера Индии с 75-летием независимости республики

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента и премьер-министра Индии Драупади Мурму и Нарендру Моди с 75-летием провозглашения независимости республики, отметив успешность сотрудничества России и Индии в рамках ООН, БРИКС и ШОС, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Российско-индийские отношения развиваются в духе особо привилегированного стратегического партнерства. Москва и Нью-Дели успешно сотрудничают на самых различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках ООН, БРИКС, ШОС и других многосторонних структур", – говорится в тексте телеграммы.
Российский лидер выразил уверенность, что совместными усилиями Россия и Индия обеспечат дальнейшее налаживание межгосударственных связей на благо народов обеих стран, в интересах упрочения безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровне.
"За десятилетия независимого развития ваша страна добилась общепризнанных успехов в экономической, социальной, научно-технической и других сферах. Индия по праву пользуется значительным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня", - добавляется в тексте телеграммы.
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи c президентом РФ Владимиром Путиным в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
07:04
Премьер Индии заявил, что следующие 25 лет будут решающими для страны
 
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