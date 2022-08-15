https://ria.ru/20220815/indiya-1809598498.html

Путин поздравил руководство Индии с 75-летием независимости республики

Путин поздравил руководство Индии с 75-летием независимости республики - РИА Новости, 15.08.2022

Путин поздравил руководство Индии с 75-летием независимости республики

Президент России Владимир Путин поздравил президента и премьер-министра Индии Драупади Мурму и Нарендру Моди с 75-летием провозглашения независимости... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T09:20

2022-08-15T09:20

2022-08-15T09:20

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента и премьер-министра Индии Драупади Мурму и Нарендру Моди с 75-летием провозглашения независимости республики, отметив успешность сотрудничества России и Индии в рамках ООН, БРИКС и ШОС, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Российско-индийские отношения развиваются в духе особо привилегированного стратегического партнерства. Москва и Нью-Дели успешно сотрудничают на самых различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках ООН, БРИКС, ШОС и других многосторонних структур", – говорится в тексте телеграммы.Российский лидер выразил уверенность, что совместными усилиями Россия и Индия обеспечат дальнейшее налаживание межгосударственных связей на благо народов обеих стран, в интересах упрочения безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровне."За десятилетия независимого развития ваша страна добилась общепризнанных успехов в экономической, социальной, научно-технической и других сферах. Индия по праву пользуется значительным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня", - добавляется в тексте телеграммы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, индия, россия, москва, оон, брикс, шос