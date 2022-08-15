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Краснодар направит в Харьковскую область очередную партию гумпомощи - РИА Новости, 15.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220815/gumpomosch-1809816426.html
Краснодар направит в Харьковскую область очередную партию гумпомощи
Краснодар направит в Харьковскую область очередную партию гумпомощи - РИА Новости, 15.08.2022
Краснодар направит в Харьковскую область очередную партию гумпомощи
Очередной гуманитарный груз для Харьковской области собрали в Краснодаре, об этом сообщается на сайте администрации столицы Краснодарского края. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T18:42
2022-08-15T18:42
специальная военная операция на украине
жкх
вениамин кондратьев
андрей алексеенко
харьковская область
краснодарский край
украина
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КРАСНОДАР, 15 авг – РИА Новости. Очередной гуманитарный груз для Харьковской области собрали в Краснодаре, об этом сообщается на сайте администрации столицы Краснодарского края.Основную часть груза составили стройматериалы — это шифер, цемент, стальные трубы, запорная арматура, лакокрасочные материалы, необходимые для работы инструменты. В разгрузке-погрузке и сортировке принимали участие казаки Екатеринодарского отдельского казачьего общества и представители муниципального штаба #МыВместе.Деятельность рабочей группы Краснодарского края в Харьковской области по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева координирует глава города Андрей Алексеенко, добавляют в пресс-службе.Ранее сообщалось, что Краснодарский край взял шефство над всеми освобожденными территориями Харьковской области. Первую гуманитарную помощь с продуктами, лекарствами и стройматериалами впервые доставили в июле.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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жкх, вениамин кондратьев, андрей алексеенко, харьковская область, краснодарский край, украина
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Вениамин Кондратьев, Андрей Алексеенко, Харьковская область, Краснодарский край, Украина
18:42 15.08.2022
 
Краснодар направит в Харьковскую область очередную партию гумпомощи

Администрация Краснодара: в Харьковскую область доставят стройматериалы и спортинвентарь

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик от жителей Читы
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик от жителей Читы - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик от жителей Читы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 15 авг – РИА Новости. Очередной гуманитарный груз для Харьковской области собрали в Краснодаре, об этом сообщается на сайте администрации столицы Краснодарского края.
"Фуры повезут в Харьковскую область строительные материалы, а также спортивный инвентарь. Всего — 63 тонны. Часть груза, необходимого для подготовки котельных, жилого фонда области к предстоящему отопительному сезону, собрали в Краснодаре при координации департамента городского хозяйства и ТЭК администрации краевого центра", - говорится в сообщении.
Основную часть груза составили стройматериалы — это шифер, цемент, стальные трубы, запорная арматура, лакокрасочные материалы, необходимые для работы инструменты. В разгрузке-погрузке и сортировке принимали участие казаки Екатеринодарского отдельского казачьего общества и представители муниципального штаба #МыВместе.
Деятельность рабочей группы Краснодарского края в Харьковской области по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева координирует глава города Андрей Алексеенко, добавляют в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Краснодарский край взял шефство над всеми освобожденными территориями Харьковской области. Первую гуманитарную помощь с продуктами, лекарствами и стройматериалами впервые доставили в июле.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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Специальная военная операция на УкраинеЖКХВениамин КондратьевАндрей АлексеенкоХарьковская областьКраснодарский крайУкраина
 
 
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