https://ria.ru/20220815/gumpomosch-1809816426.html

Краснодар направит в Харьковскую область очередную партию гумпомощи

Краснодар направит в Харьковскую область очередную партию гумпомощи - РИА Новости, 15.08.2022

Краснодар направит в Харьковскую область очередную партию гумпомощи

Очередной гуманитарный груз для Харьковской области собрали в Краснодаре, об этом сообщается на сайте администрации столицы Краснодарского края. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T18:42

2022-08-15T18:42

2022-08-15T18:42

специальная военная операция на украине

жкх

вениамин кондратьев

андрей алексеенко

харьковская область

краснодарский край

украина

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КРАСНОДАР, 15 авг – РИА Новости. Очередной гуманитарный груз для Харьковской области собрали в Краснодаре, об этом сообщается на сайте администрации столицы Краснодарского края.Основную часть груза составили стройматериалы — это шифер, цемент, стальные трубы, запорная арматура, лакокрасочные материалы, необходимые для работы инструменты. В разгрузке-погрузке и сортировке принимали участие казаки Екатеринодарского отдельского казачьего общества и представители муниципального штаба #МыВместе.Деятельность рабочей группы Краснодарского края в Харьковской области по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева координирует глава города Андрей Алексеенко, добавляют в пресс-службе.Ранее сообщалось, что Краснодарский край взял шефство над всеми освобожденными территориями Харьковской области. Первую гуманитарную помощь с продуктами, лекарствами и стройматериалами впервые доставили в июле.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, вениамин кондратьев, андрей алексеенко, харьковская область, краснодарский край, украина