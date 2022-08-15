Краснодар направит в Харьковскую область очередную партию гумпомощи
Администрация Краснодара: в Харьковскую область доставят стройматериалы и спортинвентарь
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик от жителей Читы
Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик от жителей Читы. Архивное фото
КРАСНОДАР, 15 авг – РИА Новости. Очередной гуманитарный груз для Харьковской области собрали в Краснодаре, об этом сообщается на сайте администрации столицы Краснодарского края.
"Фуры повезут в Харьковскую область строительные материалы, а также спортивный инвентарь. Всего — 63 тонны. Часть груза, необходимого для подготовки котельных, жилого фонда области к предстоящему отопительному сезону, собрали в Краснодаре при координации департамента городского хозяйства и ТЭК администрации краевого центра", - говорится в сообщении.
Основную часть груза составили стройматериалы — это шифер, цемент, стальные трубы, запорная арматура, лакокрасочные материалы, необходимые для работы инструменты. В разгрузке-погрузке и сортировке принимали участие казаки Екатеринодарского отдельского казачьего общества и представители муниципального штаба #МыВместе.
Деятельность рабочей группы Краснодарского края в Харьковской области по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева координирует глава города Андрей Алексеенко, добавляют в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Краснодарский край взял шефство над всеми освобожденными территориями Харьковской области. Первую гуманитарную помощь с продуктами, лекарствами и стройматериалами впервые доставили в июле.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.