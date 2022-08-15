Российский грузовик Урал Next может стать беспилотным
Гендиректор "Сигнала" Пименов: российский грузовик Урал Next может стать беспилотным
Грузовики "Урал-Next" (слева) и "Урал-ВВ" . Архивное фото
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Российское предприятие-разработчик комплектов роботизации ВНИИ "Сигнал" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы") создало систему дистанционного управления грузовиком Урал Next, заявил в интервью РИА Новости гендиректор института Владимир Пименов.
"У нас была хорошая работа с "ГАЗом", в рамках которой мы отрабатывали технологии дистанционного управления двухосным грузовиком Урал Next. Мы, в том числе, создали систему помощи водителю. Примечательно, что рабочее место для дистанционного управления этим грузовиком ничем не отличалось от кабины обычного водителя, то есть человеку, который водит фуру, не нужно было никакой дополнительной переподготовки, чтобы стать "оператором беспилотника". Это нами было подтверждено на практике", - сказал он.
Урал Next — российский крупнотоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости, производящийся с 2015 года на Уральском автомобильном заводе в Миассе. Является преемником и модернизацией модели Урал-4320. Максимальная грузоподъемность машины – 13 тонн, мощность двигателя – до 310 лошадиных сил.
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