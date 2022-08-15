https://ria.ru/20220815/gruziya-1809745341.html
Премьер-министр Грузии рассказал, сколько россиян посетили республику
Премьер-министр Грузии рассказал, сколько россиян посетили республику - РИА Новости, 15.08.2022
Премьер-министр Грузии рассказал, сколько россиян посетили республику
Туристический сектор принес Грузии в июле рекордный доход — 476 миллионов долларов, заявил глава правительства республики Ираклий Гарибашвили. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:14
2022-08-15T16:14
2022-08-15T16:53
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ТБИЛИСИ, 15 авг — РИА Новости. Туристический сектор принес Грузии в июле рекордный доход — 476 миллионов долларов, заявил глава правительства республики Ираклий Гарибашвили."В июле полученный от туризма доход впервые после пандемии превысил показатели 2019 года. Он на 20 процентов больше, чем в аналогичном периоде допандемийного 2019 года и на 130 процентов больше июля 2021 года", — сказал он.В целом в первом полугодии бюджет страны от индустрии гостеприимства был пополнен на 1,618 миллиарда долларов.По данным Грузстата, во втором квартале этого года больше всего туристов прибыло из России — 147,7 тысячи. Это 19,3 процента из общего числа визитеров. На втором месте Турция — 14,9 процента, на третьем Армения — 12,1 процента.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, турция, армения, грузия, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Турция, Армения, Грузия, туристы
16:14 15.08.2022 (обновлено: 16:53 15.08.2022)
Премьер-министр Грузии рассказал, сколько россиян посетили республику
Премьер-министр Грузии Гарибашвили: каждый пятый турист в республике — из России
ТБИЛИСИ, 15 авг — РИА Новости. Туристический сектор принес Грузии в июле рекордный доход — 476 миллионов долларов, заявил глава правительства республики Ираклий Гарибашвили.
"В июле полученный от туризма доход впервые после пандемии превысил показатели 2019 года. Он на 20 процентов больше, чем в аналогичном периоде допандемийного 2019 года и на 130 процентов больше июля 2021 года", — сказал он.
В целом в первом полугодии бюджет страны от индустрии гостеприимства был пополнен на 1,618 миллиарда долларов.
По данным Грузстата, во втором квартале этого года больше всего туристов прибыло из России — 147,7 тысячи. Это 19,3 процента из общего числа визитеров. На втором месте Турция — 14,9 процента, на третьем Армения — 12,1 процента.