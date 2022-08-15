https://ria.ru/20220815/gruziya-1809745341.html

Премьер-министр Грузии рассказал, сколько россиян посетили республику

Премьер-министр Грузии рассказал, сколько россиян посетили республику - РИА Новости, 15.08.2022

Премьер-министр Грузии рассказал, сколько россиян посетили республику

Туристический сектор принес Грузии в июле рекордный доход — 476 миллионов долларов, заявил глава правительства республики Ираклий Гарибашвили. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T16:14

2022-08-15T16:14

2022-08-15T16:53

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ТБИЛИСИ, 15 авг — РИА Новости. Туристический сектор принес Грузии в июле рекордный доход — 476 миллионов долларов, заявил глава правительства республики Ираклий Гарибашвили."В июле полученный от туризма доход впервые после пандемии превысил показатели 2019 года. Он на 20 процентов больше, чем в аналогичном периоде допандемийного 2019 года и на 130 процентов больше июля 2021 года", — сказал он.В целом в первом полугодии бюджет страны от индустрии гостеприимства был пополнен на 1,618 миллиарда долларов.По данным Грузстата, во втором квартале этого года больше всего туристов прибыло из России — 147,7 тысячи. Это 19,3 процента из общего числа визитеров. На втором месте Турция — 14,9 процента, на третьем Армения — 12,1 процента.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, россия, турция, армения, грузия, туристы