Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области растет спрос на получение российского гражданства - РИА Новости, 15.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220815/grazhdanstvo-1809748334.html
В Запорожской области растет спрос на получение российского гражданства
В Запорожской области растет спрос на получение российского гражданства - РИА Новости, 15.08.2022
В Запорожской области растет спрос на получение российского гражданства
Более 30 тысяч жителей Запорожской области подали документы на получение российского гражданства, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:37
2022-08-15T16:53
запорожская область
мелитополь
бердянск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155557/18/1555571822_0:551:2662:2048_1920x0_80_0_0_0b64f8dadadd6252e08d9168400f33b7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости. Более 30 тысяч жителей Запорожской области подали документы на получение российского гражданства, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий."Все больше жителей Запорожской области подают документы на приобретение российского гражданства. На сегодня более 30 тысяч заявлений с полным пакетом документов находятся в обработке у специалистов пунктов паспортизации", — написал он в телеграм-канале.По его словам, в регионе работают 12 пунктов приема документов на оформление паспорта: три — в Мелитополе, два — в Бердянске, а также пункты в Акимовке, Приазовье, Токмаке, Михайловке, Днепрорудном, Энергодаре и Каменке.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.В обоих регионах сформированы пророссийские администрации, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Новые власти объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220802/grazhdanstvo-1806797313.html
запорожская область
мелитополь
бердянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155557/18/1555571822_0:51:2662:2048_1920x0_80_0_0_5729c6e81cbc62c1ffa88022d948093f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, мелитополь, бердянск, общество
Запорожская область, Мелитополь, Бердянск, Общество
15:37 15.08.2022 (обновлено: 16:53 15.08.2022)
 
В Запорожской области растет спрос на получение российского гражданства

В Запорожской области обрабатывают 30 тысяч заявлений на получение российского гражданства

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Российский паспорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости. Более 30 тысяч жителей Запорожской области подали документы на получение российского гражданства, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"Все больше жителей Запорожской области подают документы на приобретение российского гражданства. На сегодня более 30 тысяч заявлений с полным пакетом документов находятся в обработке у специалистов пунктов паспортизации", — написал он в телеграм-канале.
По его словам, в регионе работают 12 пунктов приема документов на оформление паспорта: три — в Мелитополе, два — в Бердянске, а также пункты в Акимовке, Приазовье, Токмаке, Михайловке, Днепрорудном, Энергодаре и Каменке.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.
В обоих регионах сформированы пророссийские администрации, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Новые власти объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 21:07Специальная военная операция на Украине
В Волчанске открыли пункт для оформления российского гражданства
 
Запорожская областьМелитопольБердянскОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала