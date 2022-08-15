https://ria.ru/20220815/grazhdanstvo-1809748334.html
В Запорожской области растет спрос на получение российского гражданства
В Запорожской области растет спрос на получение российского гражданства - РИА Новости, 15.08.2022
В Запорожской области растет спрос на получение российского гражданства
Более 30 тысяч жителей Запорожской области подали документы на получение российского гражданства, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:37
2022-08-15T15:37
2022-08-15T16:53
запорожская область
мелитополь
бердянск
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости. Более 30 тысяч жителей Запорожской области подали документы на получение российского гражданства, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий."Все больше жителей Запорожской области подают документы на приобретение российского гражданства. На сегодня более 30 тысяч заявлений с полным пакетом документов находятся в обработке у специалистов пунктов паспортизации", — написал он в телеграм-канале.По его словам, в регионе работают 12 пунктов приема документов на оформление паспорта: три — в Мелитополе, два — в Бердянске, а также пункты в Акимовке, Приазовье, Токмаке, Михайловке, Днепрорудном, Энергодаре и Каменке.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.В обоих регионах сформированы пророссийские администрации, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Новые власти объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220802/grazhdanstvo-1806797313.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, мелитополь, бердянск, общество
Запорожская область, Мелитополь, Бердянск, Общество
15:37 15.08.2022 (обновлено: 16:53 15.08.2022)
В Запорожской области растет спрос на получение российского гражданства
В Запорожской области обрабатывают 30 тысяч заявлений на получение российского гражданства