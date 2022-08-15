https://ria.ru/20220815/grad-1809658547.html

ВС России подавили три украинских взвода РСЗО "Град"

ВС России подавили три украинских взвода РСЗО "Град" - РИА Новости, 15.08.2022

ВС России подавили три украинских взвода РСЗО "Град"

Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поразили один украинский взвод артиллерийских орудий "Мста-Б" и подавили три взвода РСЗО "Град" в... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T12:24

2022-08-15T12:24

2022-08-15T12:28

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

в мире

донецкая народная республика

зайцево

соледар

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поразили один украинский взвод артиллерийских орудий "Мста-Б" и подавили три взвода РСЗО "Град" в ДНР, сообщило Минобороны России."В рамках контрбатарейной борьбы поражен взвод украинских артиллерийских орудий "Мста-Б" в районе Майорска Донецкой Народной Республики. Кроме того, подавлено: три взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Звановка, Соледар, Зайцево, а также четыре артиллерийских взвода артиллерийских орудий "Гиацинт-Б" и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Северск, Артёмовск, Пантелеймоновка, Георгиевка, Новосёлка, Крестище Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области", - говорится в сводке ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

зайцево

соледар

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безопасность, россия, в мире, донецкая народная республика, зайцево, соледар