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ВС России подавили три украинских взвода РСЗО "Град"
ВС России подавили три украинских взвода РСЗО "Град" - РИА Новости, 15.08.2022
ВС России подавили три украинских взвода РСЗО "Град"
Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поразили один украинский взвод артиллерийских орудий "Мста-Б" и подавили три взвода РСЗО "Град" в... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:24
2022-08-15T12:24
2022-08-15T12:28
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
в мире
донецкая народная республика
зайцево
соледар
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поразили один украинский взвод артиллерийских орудий "Мста-Б" и подавили три взвода РСЗО "Град" в ДНР, сообщило Минобороны России."В рамках контрбатарейной борьбы поражен взвод украинских артиллерийских орудий "Мста-Б" в районе Майорска Донецкой Народной Республики. Кроме того, подавлено: три взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Звановка, Соледар, Зайцево, а также четыре артиллерийских взвода артиллерийских орудий "Гиацинт-Б" и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Северск, Артёмовск, Пантелеймоновка, Георгиевка, Новосёлка, Крестище Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области", - говорится в сводке ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, в мире, донецкая народная республика, зайцево, соледар
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, В мире, Донецкая Народная Республика, Зайцево, Соледар
12:24 15.08.2022 (обновлено: 12:28 15.08.2022)
ВС России подавили три украинских взвода РСЗО "Град"
Минобороны: ВС России подавили три взвода РСЗО "Град" ВСУ, взвод орудий "Мста-Б"