Раскрыт неожиданный способ продлить срок хранения продуктов
Эксперт Лемешева посоветовала отдельно хранить овощи, фрукты и молочную продукцию
Холодильник. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Правильное сочетание продуктов в холодильнике может поспособствовать продлению срока годности и сохранности вкуса еды. Об этом рассказала “Прайму” старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки “Перекрестка” Юлия Лемешева.
По словам эксперта, важно уделять внимание использованию правильных отсеков. Температура в холодильнике не одинакова, она отличается в зависимости от зоны.
"Так, дверцы подходят для соусов, напитков, варенья. Этот отсек будет также подходящим местом для охлаждения напитков. На верхних полках рекомендуется хранить скоропортящиеся продукты, например, мясо, молочные и кисломолочные продукты. Нижние полки и отдельные ящики лучше выделить для овощей и фруктов”, — отмечает Лемешкова.
Она подчеркнула, что необходимо отдельно хранить овощи, фрукты и молочную продукцию. Кроме того, эксперт указывает на важность содержания продуктов в завернутом виде, но не в целлофане, а в пакете или коробке.
Лемешкова уточнила, что готовые блюда лучше всего хранить на средних полках в контейнерах или специальных zip-пакетах. Также нельзя ставить в холодильник горячую пищу.
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