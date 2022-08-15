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Раскрыт неожиданный способ продлить срок хранения продуктов - РИА Новости, 15.08.2022
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Раскрыт неожиданный способ продлить срок хранения продуктов
Раскрыт неожиданный способ продлить срок хранения продуктов - РИА Новости, 15.08.2022
Раскрыт неожиданный способ продлить срок хранения продуктов
Правильное сочетание продуктов в холодильнике может поспособствовать продлению срока годности и сохранности вкуса еды. Об этом рассказала “Прайму” старший... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T03:15
2022-08-15T03:15
общество
россия
еда
здоровье
юлия лемешева
торговый дом "перекресток"
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Правильное сочетание продуктов в холодильнике может поспособствовать продлению срока годности и сохранности вкуса еды. Об этом рассказала “Прайму” старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки “Перекрестка” Юлия Лемешева.По словам эксперта, важно уделять внимание использованию правильных отсеков. Температура в холодильнике не одинакова, она отличается в зависимости от зоны.Она подчеркнула, что необходимо отдельно хранить овощи, фрукты и молочную продукцию. Кроме того, эксперт указывает на важность содержания продуктов в завернутом виде, но не в целлофане, а в пакете или коробке.Лемешкова уточнила, что готовые блюда лучше всего хранить на средних полках в контейнерах или специальных zip-пакетах. Также нельзя ставить в холодильник горячую пищу.
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общество, россия, еда, здоровье, юлия лемешева, торговый дом "перекресток"
Общество, Россия, Еда, Здоровье, Юлия Лемешева, Торговый дом "Перекресток"
03:15 15.08.2022
 
Раскрыт неожиданный способ продлить срок хранения продуктов

Эксперт Лемешева посоветовала отдельно хранить овощи, фрукты и молочную продукцию

© Depositphotos / stokketeХолодильник
Холодильник - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Depositphotos / stokkete
Холодильник. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Правильное сочетание продуктов в холодильнике может поспособствовать продлению срока годности и сохранности вкуса еды. Об этом рассказала “Прайму” старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки “Перекрестка” Юлия Лемешева.
По словам эксперта, важно уделять внимание использованию правильных отсеков. Температура в холодильнике не одинакова, она отличается в зависимости от зоны.
"Так, дверцы подходят для соусов, напитков, варенья. Этот отсек будет также подходящим местом для охлаждения напитков. На верхних полках рекомендуется хранить скоропортящиеся продукты, например, мясо, молочные и кисломолочные продукты. Нижние полки и отдельные ящики лучше выделить для овощей и фруктов”, — отмечает Лемешкова.
Она подчеркнула, что необходимо отдельно хранить овощи, фрукты и молочную продукцию. Кроме того, эксперт указывает на важность содержания продуктов в завернутом виде, но не в целлофане, а в пакете или коробке.
Лемешкова уточнила, что готовые блюда лучше всего хранить на средних полках в контейнерах или специальных zip-пакетах. Также нельзя ставить в холодильник горячую пищу.
Холодильник - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
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ОбществоРоссияЕдаЗдоровьеЮлия ЛемешеваТорговый дом "Перекресток"
 
 
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