https://ria.ru/20220815/godnost-1809554653.html

Раскрыт неожиданный способ продлить срок хранения продуктов

Раскрыт неожиданный способ продлить срок хранения продуктов - РИА Новости, 15.08.2022

Раскрыт неожиданный способ продлить срок хранения продуктов

Правильное сочетание продуктов в холодильнике может поспособствовать продлению срока годности и сохранности вкуса еды. Об этом рассказала “Прайму” старший... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T03:15

2022-08-15T03:15

2022-08-15T03:15

общество

россия

еда

здоровье

юлия лемешева

торговый дом "перекресток"

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Правильное сочетание продуктов в холодильнике может поспособствовать продлению срока годности и сохранности вкуса еды. Об этом рассказала “Прайму” старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки “Перекрестка” Юлия Лемешева.По словам эксперта, важно уделять внимание использованию правильных отсеков. Температура в холодильнике не одинакова, она отличается в зависимости от зоны.Она подчеркнула, что необходимо отдельно хранить овощи, фрукты и молочную продукцию. Кроме того, эксперт указывает на важность содержания продуктов в завернутом виде, но не в целлофане, а в пакете или коробке.Лемешкова уточнила, что готовые блюда лучше всего хранить на средних полках в контейнерах или специальных zip-пакетах. Также нельзя ставить в холодильник горячую пищу.

https://ria.ru/20220801/khranenie-1806011393.html

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общество, россия, еда, здоровье, юлия лемешева, торговый дом "перекресток"