15:30 15.08.2022 (обновлено: 15:35 15.08.2022)
Газоснабжение Херсонской области наладят со стороны Крыма
Администрация Крыма: газоснабжение Херсонской области наладят со стороны полуострова
© "Мосгаз"Подключение к сетям газоснабжения
© "Мосгаз"
Подключение к сетям газоснабжения. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Газоснабжение Херсонской области будет налажено со стороны Крыма, этот вопрос решат до конца года, сообщила пресс-служба администрации области.
В администрации подчеркнули, что регион с рабочим визитом посетил замминистра по экономическому развитию РФ Сергей Назаров и провел совещание по социально-экономическим вопросам.
"По словам Сергея Назарова, теперь газоснабжение региона будет налажено со стороны Крыма. Этот вопрос будет решен до конца года, как и восстановление электроснабжения в Снигиревке (освобожденный город в Николаевской области - ред.)", - говорится в сообщении.
В администрации подчеркнули, что в целом в результате обстрелов с украинской стороны около 4,5 тысячи жителей Херсонской области остались без газоснабжения.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.