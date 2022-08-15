https://ria.ru/20220815/gazosnabzhenie-1809745003.html

Газоснабжение Херсонской области наладят со стороны Крыма

Газоснабжение Херсонской области наладят со стороны Крыма - РИА Новости, 15.08.2022

Газоснабжение Херсонской области наладят со стороны Крыма

Газоснабжение Херсонской области будет налажено со стороны Крыма, этот вопрос решат до конца года, сообщила пресс-служба администрации области. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:30

2022-08-15T15:30

2022-08-15T15:35

специальная военная операция на украине

жкх

сергей назаров

херсонская область

россия

запорожская область

в мире

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Газоснабжение Херсонской области будет налажено со стороны Крыма, этот вопрос решат до конца года, сообщила пресс-служба администрации области.В администрации подчеркнули, что регион с рабочим визитом посетил замминистра по экономическому развитию РФ Сергей Назаров и провел совещание по социально-экономическим вопросам.В администрации подчеркнули, что в целом в результате обстрелов с украинской стороны около 4,5 тысячи жителей Херсонской области остались без газоснабжения.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220815/integratsiya-1809729283.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

запорожская область

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, сергей назаров, херсонская область , россия, запорожская область, в мире, владимир путин, украина