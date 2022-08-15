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В Германии выразили надежду, что поставки газа из России не прекратятся - РИА Новости, 15.08.2022
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В Германии выразили надежду, что поставки газа из России не прекратятся
В Германии выразили надежду, что поставки газа из России не прекратятся - РИА Новости, 15.08.2022
В Германии выразили надежду, что поставки газа из России не прекратятся
Вице-канцлер, министр энергетики ФРГ Роберт Хабек выразил надежду, что поставки газа из РФ полностью не прекратятся. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T17:39
2022-08-15T17:39
экономика
россия
германия
роберт хабек
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БЕРЛИН, 15 авг - РИА Новости. Вице-канцлер, министр энергетики ФРГ Роберт Хабек выразил надежду, что поставки газа из РФ полностью не прекратятся."Я надеюсь, что такого не случится. Но если это и случится, мы создаем дополнительные возможности по альтернативным закупкам, например, инфраструктуру сжиженного газа", - заявил Хабек на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос, как полное прекращение поставок газа из РФ может отразится на плане правительства по введению допсбора на газ.Он отметил, если поставки из газа прекратятся, предприятия-поставщики газа конечным потребителям смогут воспользоваться новой схемой по введению дополнительного коммунального сбора на газ.Евросоюз стремится диверсифицировать импорт энергоресурсов и снижать зависимость от РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
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экономика, россия, германия, роберт хабек
Экономика, Россия, Германия, Роберт Хабек
17:39 15.08.2022
 
В Германии выразили надежду, что поставки газа из России не прекратятся

Министр экономики ФРГ Хабек выразил надежду, что поставки газа из России не прекратятся

© РИА Новости / СтрингерЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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БЕРЛИН, 15 авг - РИА Новости. Вице-канцлер, министр энергетики ФРГ Роберт Хабек выразил надежду, что поставки газа из РФ полностью не прекратятся.
"Я надеюсь, что такого не случится. Но если это и случится, мы создаем дополнительные возможности по альтернативным закупкам, например, инфраструктуру сжиженного газа", - заявил Хабек на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос, как полное прекращение поставок газа из РФ может отразится на плане правительства по введению допсбора на газ.
Он отметил, если поставки из газа прекратятся, предприятия-поставщики газа конечным потребителям смогут воспользоваться новой схемой по введению дополнительного коммунального сбора на газ.
Евросоюз стремится диверсифицировать импорт энергоресурсов и снижать зависимость от РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
Река Рейн в Дюссельдорфе - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 18:25
Названо событие, которое добьет лишившуюся российского газа Европу
 
ЭкономикаРоссияГерманияРоберт Хабек
 
 
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