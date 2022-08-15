https://ria.ru/20220815/gaz-1809792844.html

В Германии выразили надежду, что поставки газа из России не прекратятся

В Германии выразили надежду, что поставки газа из России не прекратятся - РИА Новости, 15.08.2022

В Германии выразили надежду, что поставки газа из России не прекратятся

Вице-канцлер, министр энергетики ФРГ Роберт Хабек выразил надежду, что поставки газа из РФ полностью не прекратятся. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T17:39

2022-08-15T17:39

2022-08-15T17:39

экономика

россия

германия

роберт хабек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/10/1802955344_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4382583b58b753c256ff05e9caf2d66d.jpg

БЕРЛИН, 15 авг - РИА Новости. Вице-канцлер, министр энергетики ФРГ Роберт Хабек выразил надежду, что поставки газа из РФ полностью не прекратятся."Я надеюсь, что такого не случится. Но если это и случится, мы создаем дополнительные возможности по альтернативным закупкам, например, инфраструктуру сжиженного газа", - заявил Хабек на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос, как полное прекращение поставок газа из РФ может отразится на плане правительства по введению допсбора на газ.Он отметил, если поставки из газа прекратятся, предприятия-поставщики газа конечным потребителям смогут воспользоваться новой схемой по введению дополнительного коммунального сбора на газ.Евросоюз стремится диверсифицировать импорт энергоресурсов и снижать зависимость от РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.

https://ria.ru/20220813/evropa-1809401394.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, германия, роберт хабек