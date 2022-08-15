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Биография Михаила Филиппова

Биография Михаила Филиппова - РИА Новости, 15.08.2022

Биография Михаила Филиппова

Актер театра и кино, народный артист России Михаил Иванович Филиппов родился 15 августа 1947 года в Москве. Его отец был дипломатом. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T04:16

2022-08-15T04:16

2022-08-15T04:16

справки

москва

михаил филиппов (актер театра и кино, народный артист россии )

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Актер театра и кино, народный артист России Михаил Иванович Филиппов родился 15 августа 1947 года в Москве. Его отец был дипломатом. Михаил Филиппов учился на филологическом факультете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (четыре курса). В 1973 году окончил актерский факультет ГИТИСа (курс Григория Конского).Во время учебы в МГУ играл в студенческой студии "Наш дом".С 1973 года Михаил Филиппов работает в труппе Театра имени Владимира Маяковского.В театре он играл Тоби в "Шатком равновесии" Эдварда Олби, Дмитрия Карамазова в "Карамазовых" по Федору Достоевскому, Гупера в "Кошке на раскаленной крыше" Теннеси Уильямса, Корзухина и Артура Артуровича в "Беге" Михаила Булгакова, Санчо Панса в "Человеке из Ламанчи" Дейла Вассермана, Абеля Знорко в "Загадочных вариациях" Эрика-Эммануэля Шмитта, Наполеона в спектакле "Наполеон Первый" Фердинанда Брукнера и др.В текущем репертуаре Филиппов исполняет роли Рудольфа в спектакле "Семейный альбом" Томаса Бернхарда, Алексея Кругосветлова в "Плодах просвещения" Льва Толстого, Иммануила Канта в постановке "Кант" Марюса Ивашкявичюса, Ивана Великатова в "Талантах и поклонниках" Александра Островского. В 1990-х годах в других театрах актер был занят в постановках "Иванов" Антона Чехова (Театр имени Станиславского, ныне – Электротеатр Станиславский), "Женитьба" Николая Гоголя (Театр на Покровке), ART Ясмины Реза и "Гамлет" Уильяма Шекспира (Международная конфедерация театральных союзов).В Театре "Эрмитаж" Филиппов играл Штерна и Неймана в постановке "Меня убить хотели эти суки" по роману Юрия Домбровского "Факультет ненужных вещей", короля Лира в одноименном спектакле, в текущем репертуаре играет тайного советника Николая Степановича в "Тайных записках тайного советника" по произведениям Антона Чехова.В кино Михаил Филиппов снимается с 1975 года. Его первой ролью стал Фуке в фильме Сергея Герасимова "Красное и черное".В 1988 году он сыграл главную роль в фильме "Артистка из Грибова", снимался в фильмах "Женщины, которым повезло" (1989), "Процесс" (1989), "Супермент" (1990), "Дело Сухово-Кобылина" (1991), "Альфонс" (1993), сериале "Петербургские тайны" (1994-1998) и др.Филиппов был занят в фильмах и сериалах "Дети Арбата", "Дзисай" (оба – 2004), "Багровый цвет снегопада" (2008), "Иван Грозный" (2009), "Шпион" (2012), "Гагарин. Первый в космосе" (2013), "Пес" (2015) и других.Михаил Филиппов сотрудничает с Большим симфоническим оркестром имени П.И. Чайковского. В частности, в 2009 году он исполнял сцены из трагедии Уильяма Шекспира в композиции "Отелло", в 2015 году читал фрагменты "Ундины" Василия Жуковского и Фридриха де ла Мотт Фуке на премьере восстановленной оперы Петра Чайковского "Ундина". Народный артист России (1996). Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 1999 год.Лауреат премии мэрии Москвы в области литературы и искусства за 1997 год. Награжден орденами Почета (2005), "За заслуги перед Отечеством IV степени" (2013). Лауреат Международной премии имени Станиславского (2011), премии "Хрустальная Турандот" (2010). Обладатель приза за лучшую мужскую роль второго плана на кинофестивале "Созвездие" (1997).Михаил Филиппов женат третьим браком на своей коллеге по театру – актрисе Наталье Васильевой. Его первой супругой была Ирина Андропова, дочь Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова, от этого брака у актера есть сын Дмитрий. Второй женой Михаила Филиппова была актриса Наталья Гундарева (1948-2005).В 2007 году вышла книга Михаила Филиппова "Наташа", посвященная Наталье Гундаревой. В нее вошли стихотворения, небольшие пояснения к ним, а также графические рисунки Филиппова, акварели, выполненные Натальей Гундаревой. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, михаил филиппов (актер театра и кино, народный артист россии )