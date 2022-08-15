https://ria.ru/20220815/festival-1809630426.html

Фестиваль фейерверков в Москве прошел без происшествий

Фестиваль фейерверков в Москве прошел без происшествий - РИА Новости, 15.08.2022

Фестиваль фейерверков в Москве прошел без происшествий

Фестиваль фейерверков в Братеевском каскадном парке в Москве прошел без происшествий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T11:22

2022-08-15T11:22

2022-08-15T11:22

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

ростех

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Фестиваль фейерверков в Братеевском каскадном парке в Москве прошел без происшествий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Двухдневный фестиваль фейерверков в Братеевском каскадном парке прошел в штатном режиме, происшествий не допущено", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что пожарную безопасность обеспечивал специальный наряд пожарно-спасательного гарнизона столицы и 35 единиц пожарно-спасательной техники, дежурили аварийные бригады энергетиков. Более тысячи человек занимались уборкой территории. Всего в организации мероприятия принимали участие порядка 10 тысяч человек.Международный фестиваль фейерверков "Ростех" проводился в столице в седьмой раз.

https://realty.ria.ru/20220815/park-1809090855.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, москва, ростех, городское хозяйство москвы