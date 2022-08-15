https://ria.ru/20220815/festival-1809630426.html
Фестиваль фейерверков в Москве прошел без происшествий
Фестиваль фейерверков в Москве прошел без происшествий - РИА Новости, 15.08.2022
Фестиваль фейерверков в Москве прошел без происшествий
Фестиваль фейерверков в Братеевском каскадном парке в Москве прошел без происшествий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T11:22
2022-08-15T11:22
2022-08-15T11:22
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
ростех
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Фестиваль фейерверков в Братеевском каскадном парке в Москве прошел без происшествий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Двухдневный фестиваль фейерверков в Братеевском каскадном парке прошел в штатном режиме, происшествий не допущено", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что пожарную безопасность обеспечивал специальный наряд пожарно-спасательного гарнизона столицы и 35 единиц пожарно-спасательной техники, дежурили аварийные бригады энергетиков. Более тысячи человек занимались уборкой территории. Всего в организации мероприятия принимали участие порядка 10 тысяч человек.Международный фестиваль фейерверков "Ростех" проводился в столице в седьмой раз.
https://realty.ria.ru/20220815/park-1809090855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, ростех, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Ростех, Городское хозяйство Москвы