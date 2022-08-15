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Фестиваль фейерверков в Москве прошел без происшествий - РИА Новости, 15.08.2022
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Фестиваль фейерверков в Москве прошел без происшествий
Фестиваль фейерверков в Москве прошел без происшествий - РИА Новости, 15.08.2022
Фестиваль фейерверков в Москве прошел без происшествий
Фестиваль фейерверков в Братеевском каскадном парке в Москве прошел без происшествий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T11:22
2022-08-15T11:22
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
ростех
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Фестиваль фейерверков в Братеевском каскадном парке в Москве прошел без происшествий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Двухдневный фестиваль фейерверков в Братеевском каскадном парке прошел в штатном режиме, происшествий не допущено", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что пожарную безопасность обеспечивал специальный наряд пожарно-спасательного гарнизона столицы и 35 единиц пожарно-спасательной техники, дежурили аварийные бригады энергетиков. Более тысячи человек занимались уборкой территории. Всего в организации мероприятия принимали участие порядка 10 тысяч человек.Международный фестиваль фейерверков "Ростех" проводился в столице в седьмой раз.
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петр бирюков, москва, ростех, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Ростех, Городское хозяйство Москвы
11:22 15.08.2022
 

Фестиваль фейерверков в Москве прошел без происшествий

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосетители смотрят салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке
Посетители смотрят салют на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Фестиваль фейерверков в Братеевском каскадном парке в Москве прошел без происшествий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Двухдневный фестиваль фейерверков в Братеевском каскадном парке прошел в штатном режиме, происшествий не допущено", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
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Отмечается, что пожарную безопасность обеспечивал специальный наряд пожарно-спасательного гарнизона столицы и 35 единиц пожарно-спасательной техники, дежурили аварийные бригады энергетиков. Более тысячи человек занимались уборкой территории. Всего в организации мероприятия принимали участие порядка 10 тысяч человек.
Международный фестиваль фейерверков "Ростех" проводился в столице в седьмой раз.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваРостехГородское хозяйство Москвы
 
 
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