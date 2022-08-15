https://ria.ru/20220815/ekonomika-1809845571.html

Полноценное возвращение нерезидентов пока невозможно, считают эксперты

Полноценное возвращение нерезидентов пока невозможно, считают эксперты - РИА Новости, 15.08.2022

Полноценное возвращение нерезидентов пока невозможно, считают эксперты

Минфин США выдал разрешение банкам на возобновление торговли российскими долговыми обязательствами, и это не будет нарушением санкций, однако полноценное... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T20:06

2022-08-15T20:06

2022-08-15T20:06

экономика

сша

россия

euroclear

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Минфин США выдал разрешение банкам на возобновление торговли российскими долговыми обязательствами, и это не будет нарушением санкций, однако полноценное возвращение нерезидентов из недружественных стран на долговой рынок РФ пока невозможно, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Агентство Рейтер ранее в понедельник со ссылкой на ряд источников сообщило, что крупнейшие иностранные инвестбанки осторожно возвращаются на рынок российского долга. Как пишет агентство, в последние дни некоторые крупные банки Уолл-стрит начали предлагать помощь своим инвесторам по реализации российских долговых обязательств, уточняя, что речь идет о JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, Barclays Plc and Jefferies Financial Group Inc."По сути, это продолжение и расширение новости от 27 июля, когда OFAC пояснил, что резиденты США смогут покупать паи фондов с активами из РФ, и не будет считаться новой инвестицией, если российские активы не будут преобладать в доли фонда. Новость означает, что регулятор США выдал разрешение банкам США на возобновление торговли долговыми обязательствам, и это не будет нарушением санкций по причинам, указным выше", - прокомментировал главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко."Многие недружественные нерезиденты застряли в российских активах после ограничений, который ранее ввёл регулятор США, и теперь будет возможность их продать в рынок, но только для держателей через Euroclear. Следовательно, хорошая новость для инвесторов, так как появится больше ликвидности и выпусков на покупку через Euroclear", - добавляет он.МОСТЫ СЛОМАНЫРуководитель направления анализа рынка облигаций инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин считает, что в силу действующих ограничений полноценное возвращение нерезидентов на российский долговой рынок пока не представляется возможным, поэтому появление бумаг, находящихся в руках нерезидентов, и давление на рынок видится маловероятным. Дело тут не только в законодательных ограничениях, но и в инфраструктурных, поясняет он."В частности, у инвесторов все еще нет возможности прямого перевода бумаг между западными депозитариями и российским НРД, а на разного рода попытки переводов через депозитарии в дружественных юрисдикциях ЦБ наложил полугодовой карантин с целью предотвращения спекуляций. Фактически иностранные инвесторы отрезаны от нашего внутреннего рынка", - поясняет он."Конечно, они могут совершать сделки между собой, однако американским инвесторам законодательство разрешает производить сделки, направленные только на сокращение своих позиций в российских бумагах. Возможно, что иностранные банки могут выкупать российские бумаги в интересах каких-либо институциональных инвесторов, которые будут держать их с перспективой дождаться восстановления связей и получения выплат по бумагам в полном объеме", - добавляет эксперт.Луцко обращает внимание, что доля дружественных нерезидентов сильно ограничена, в основном свыше 80% из всех нерезидентов принадлежат к недружественным. Основной объём инвестиций недружественных находится в ОФЗ, в корпоративных бумагах основная доля владение среди резидентов, указывает он."Поставить облигации российских эмитентов из дружественных юрисдикций технически сложно, так как мост сломан", - резюмирует эксперт.

https://ria.ru/20220811/valyuta-1808933574.html

https://ria.ru/20220815/henkel-1809815597.html

https://realty.ria.ru/20220805/glorax-1807585383.html

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экономика, сша, россия, euroclear