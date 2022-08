Полноценное возвращение нерезидентов пока невозможно, считают эксперты

Агентство Рейтер ранее в понедельник со ссылкой на ряд источников сообщило, что крупнейшие иностранные инвестбанки осторожно возвращаются на рынок российского долга. Как пишет агентство, в последние дни некоторые крупные банки Уолл-стрит начали предлагать помощь своим инвесторам по реализации российских долговых обязательств, уточняя, что речь идет о JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, Barclays Plc and Jefferies Financial Group Inc.