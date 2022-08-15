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Более 35 км береговой полосы очистили от мусора в Липецкой области - РИА Новости, 15.08.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220815/ekologiya-1809612357.html
Более 35 км береговой полосы очистили от мусора в Липецкой области
Более 35 км береговой полосы очистили от мусора в Липецкой области - РИА Новости, 15.08.2022
Более 35 км береговой полосы очистили от мусора в Липецкой области
Областной экологический субботник "День малых рек" прошел в Липецкой области в рамках Всероссийской экологической акции "Вода России" и проекта "Сохранение... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T10:30
2022-08-15T10:30
липецкая область
экология в россии
игорь артамонов
субботник
мусор
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ЛИПЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Областной экологический субботник "День малых рек" прошел в Липецкой области в рамках Всероссийской экологической акции "Вода России" и проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.В рамках экосубботника более трех тысяч человек очистили около 35 километров берегов рек и прудов. В мероприятии приняли участие органы местного самоуправления, хозяйствующие субъекты, образовательные организации, общественники, экоактивисты и эковолонтеры, а также неравнодушные жители Липецкой области.Артамонов отметил, что в ходе мероприятия удалось очистить береговую полосу 30 рек и 33 прудов. Приведены в порядок места отдыха у водных объектов, обустроены свыше 45 родников, собрано и вывезено на контейнерные площадки ТКО более 920 кубометров твердых коммунальных отходов."Восстановление и сохранение водных объектов в экологически благоприятном состоянии – приоритетное направление развития водохозяйственного комплекса региона", – сказал Артамонов.
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экология в россии, игорь артамонов, субботник, мусор
Липецкая область, Экология в России, Игорь Артамонов, субботник, Мусор
10:30 15.08.2022
 

Более 35 км береговой полосы очистили от мусора в Липецкой области

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Областной экологический субботник "День малых рек" прошел в Липецкой области в рамках Всероссийской экологической акции "Вода России" и проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
В рамках экосубботника более трех тысяч человек очистили около 35 километров берегов рек и прудов. В мероприятии приняли участие органы местного самоуправления, хозяйствующие субъекты, образовательные организации, общественники, экоактивисты и эковолонтеры, а также неравнодушные жители Липецкой области.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 13:42Липецкая область
В Липецкой области в рамках нацпроекта рекультивируют два мусорных полигона
Артамонов отметил, что в ходе мероприятия удалось очистить береговую полосу 30 рек и 33 прудов. Приведены в порядок места отдыха у водных объектов, обустроены свыше 45 родников, собрано и вывезено на контейнерные площадки ТКО более 920 кубометров твердых коммунальных отходов.
"Восстановление и сохранение водных объектов в экологически благоприятном состоянии – приоритетное направление развития водохозяйственного комплекса региона", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЭкология в РоссииИгорь АртамоновсубботникМусор
 
 
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