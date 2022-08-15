https://ria.ru/20220815/ekologiya-1809612357.html

Более 35 км береговой полосы очистили от мусора в Липецкой области

Более 35 км береговой полосы очистили от мусора в Липецкой области - РИА Новости, 15.08.2022

Более 35 км береговой полосы очистили от мусора в Липецкой области

Областной экологический субботник "День малых рек" прошел в Липецкой области в рамках Всероссийской экологической акции "Вода России" и проекта "Сохранение... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T10:30

2022-08-15T10:30

2022-08-15T10:30

липецкая область

экология в россии

игорь артамонов

субботник

мусор

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ЛИПЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Областной экологический субботник "День малых рек" прошел в Липецкой области в рамках Всероссийской экологической акции "Вода России" и проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.В рамках экосубботника более трех тысяч человек очистили около 35 километров берегов рек и прудов. В мероприятии приняли участие органы местного самоуправления, хозяйствующие субъекты, образовательные организации, общественники, экоактивисты и эковолонтеры, а также неравнодушные жители Липецкой области.Артамонов отметил, что в ходе мероприятия удалось очистить береговую полосу 30 рек и 33 прудов. Приведены в порядок места отдыха у водных объектов, обустроены свыше 45 родников, собрано и вывезено на контейнерные площадки ТКО более 920 кубометров твердых коммунальных отходов."Восстановление и сохранение водных объектов в экологически благоприятном состоянии – приоритетное направление развития водохозяйственного комплекса региона", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220810/natsproekt-1808568386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экология в россии, игорь артамонов, субботник, мусор