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ВСУ повредили ясли-сад в Донецке при обстреле - РИА Новости, 15.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ повредили ясли-сад в Донецке при обстреле
ВСУ повредили ясли-сад в Донецке при обстреле - РИА Новости, 15.08.2022
ВСУ повредили ясли-сад в Донецке при обстреле
Здание ясли-сада получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:24
2022-08-15T15:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Здание ясли-сада получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что несколько районов Донецка в понедельник подверглись обстрелам со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов калибра 152 и 155 миллиметров.Как сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК, в 14.23 мск был зарегистрирован очередной обстрел Донецка."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14:23 - н.п. Марьинка (западная) – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении ведомства.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
15:24 15.08.2022
 
ВСУ повредили ясли-сад в Донецке при обстреле

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ повредили ясли-сад при обстреле Куйбышевского района города

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Мягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Здание ясли-сада получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что несколько районов Донецка в понедельник подверглись обстрелам со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов калибра 152 и 155 миллиметров.
"По ул. Туманяна, 18а (ясли-сад № 221) повреждено 14 оконных блоков", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
Как сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК, в 14.23 мск был зарегистрирован очередной обстрел Донецка.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14:23 - н.п. Марьинка (западная) – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении ведомства.
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