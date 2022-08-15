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ВСУ повредили ясли-сад в Донецке при обстреле
ВСУ повредили ясли-сад в Донецке при обстреле - РИА Новости, 15.08.2022
ВСУ повредили ясли-сад в Донецке при обстреле
Здание ясли-сада получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:24
2022-08-15T15:24
2022-08-15T15:24
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Здание ясли-сада получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что несколько районов Донецка в понедельник подверглись обстрелам со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов калибра 152 и 155 миллиметров.Как сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК, в 14.23 мск был зарегистрирован очередной обстрел Донецка."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14:23 - н.п. Марьинка (западная) – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
ВСУ повредили ясли-сад в Донецке при обстреле
Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ повредили ясли-сад при обстреле Куйбышевского района города