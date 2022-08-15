https://ria.ru/20220815/donbass-1809736102.html

Крымские компании работают на освобожденных землях Донбасса, заявил Аксенов

Крымские компании работают на освобожденных землях Донбасса, заявил Аксенов - РИА Новости, 15.08.2022

Крымские компании работают на освобожденных землях Донбасса, заявил Аксенов

Крымские компании уже работают в Донбассе, на освобожденных территориях, процесс экономической интеграции идет в хорошем темпе, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:11

2022-08-15T15:11

2022-08-15T15:11

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Крымские компании уже работают в Донбассе, на освобожденных территориях, процесс экономической интеграции идет в хорошем темпе, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Ряд крымских компаний сегодня работают уже на освобожденных территориях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, сельскохозяйственная продукция из Херсонской и Запорожской областей поступает на рынки Крыма, а также в другие регионы России. Сам полуостров стал транзитным узлом для освобожденных регионов, аккумулируя стройматериалы, лекарства, медикаменты, учебники."Процесс интеграции идет в хорошем темпе", - подчеркнул Аксенов.Кроме того, по его словам, в Крыму изготавливают паспорта для выдачи на освобожденных территориях."По сути, мы здесь передовой аванпост", - подчеркнул глава республики.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220815/krym-1809720891.html

https://ria.ru/20220815/bank-1809677411.html

запорожская область

россия

херсонская область

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запорожская область, россия, херсонская область