https://ria.ru/20220815/donbass-1809736102.html
Крымские компании работают на освобожденных землях Донбасса, заявил Аксенов
Крымские компании работают на освобожденных землях Донбасса, заявил Аксенов - РИА Новости, 15.08.2022
Крымские компании работают на освобожденных землях Донбасса, заявил Аксенов
Крымские компании уже работают в Донбассе, на освобожденных территориях, процесс экономической интеграции идет в хорошем темпе, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:11
2022-08-15T15:11
2022-08-15T15:11
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Крымские компании уже работают в Донбассе, на освобожденных территориях, процесс экономической интеграции идет в хорошем темпе, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Ряд крымских компаний сегодня работают уже на освобожденных территориях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, сельскохозяйственная продукция из Херсонской и Запорожской областей поступает на рынки Крыма, а также в другие регионы России. Сам полуостров стал транзитным узлом для освобожденных регионов, аккумулируя стройматериалы, лекарства, медикаменты, учебники."Процесс интеграции идет в хорошем темпе", - подчеркнул Аксенов.Кроме того, по его словам, в Крыму изготавливают паспорта для выдачи на освобожденных территориях."По сути, мы здесь передовой аванпост", - подчеркнул глава республики.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220815/krym-1809720891.html
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запорожская область, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Херсонская область
Крымские компании работают на освобожденных землях Донбасса, заявил Аксенов
Аксенов: крымские компании уже работают на освобожденных территориях Донбасса