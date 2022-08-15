ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево южное
Представительство ДНР: ВСУ за полчаса обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево (южное)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска примерно за полчаса обстреляли Зайцево (южное), Горловку и Кировский район Донецка снарядами калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 19.55 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 20.00 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 19.24 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево (южное): выпущено 17 снарядов калибром 155 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
Помимо этого, ведомство сообщало, что в 19.50 войска Украины также выпустили по населенному пункту Зайцево (южное) шесть снарядов калибром 152 миллиметра, в 20.25 произвели по нему шесть выстрелов из танка, а в 20.43 выпустили десять мин калибром 120 миллиметров. Кроме того, как сообщает представительство, украинские войска несколько раз обстреляли Горловку, выпустив в 19.30 восемь снарядов калибром 152 миллиметра, в 20.27 - еще восемь снарядов того же калибра, а в 20.35 - десять снарядов калибром 122 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.