ВСУ обстреляли Горловку, Железную Балку и Гольмовский
Представительство ДНР: ВСУ за 12 минут обстреляли Горловку, Железную Балку и Гольмовский
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска за 12 минут выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке, пять мин калибром 120 миллиметров по Железной Балке и шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Гольмовскому, сообщили в представительстве ДНР в в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18:30 - н.п. Дылеевка – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм; 18:20 - н.п. Новгородское – н.п. Железная Балка: выпущено 5 мин калибром 120 мм; 18:42 - н.п. Отрадовка – н.п. Гольмовский: выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.