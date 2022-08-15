https://ria.ru/20220815/dnr-1809765153.html

ВСУ выпустили по Донецку десять мин и пять снарядов

ВСУ выпустили по Донецку десять мин и пять снарядов - РИА Новости, 15.08.2022

ВСУ выпустили по Донецку десять мин и пять снарядов

Украинские войска в понедельник за час выпустили по Донецку десять мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, говорится в сообщении... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T16:16

2022-08-15T16:16

2022-08-15T16:16

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

петровский район

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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник за час выпустили по Донецку десять мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, говорится в сообщении представительства Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14:23 - н.п. Марьинка (западная) – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 мин калибром 120 мм; 15:40 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - сообщили в представительстве.Также, по данным представительства, обстрелам подвергся населенный пункт Зайцево. По нему украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), украина, петровский район