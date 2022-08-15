https://ria.ru/20220815/dnr-1809765153.html
ВСУ выпустили по Донецку десять мин и пять снарядов
ВСУ выпустили по Донецку десять мин и пять снарядов - РИА Новости, 15.08.2022
ВСУ выпустили по Донецку десять мин и пять снарядов
Украинские войска в понедельник за час выпустили по Донецку десять мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, говорится в сообщении... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:16
2022-08-15T16:16
2022-08-15T16:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
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петровский район
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник за час выпустили по Донецку десять мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, говорится в сообщении представительства Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14:23 - н.п. Марьинка (западная) – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 мин калибром 120 мм; 15:40 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - сообщили в представительстве.Также, по данным представительства, обстрелам подвергся населенный пункт Зайцево. По нему украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, петровский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Петровский район
ВСУ выпустили по Донецку десять мин и пять снарядов
Представительство ДНР: ВСУ за час выпустили по Донецку десять мин и пять снарядов