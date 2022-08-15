Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили по Донецку десять мин и пять снарядов - РИА Новости, 15.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220815/dnr-1809765153.html
ВСУ выпустили по Донецку десять мин и пять снарядов
ВСУ выпустили по Донецку десять мин и пять снарядов - РИА Новости, 15.08.2022
ВСУ выпустили по Донецку десять мин и пять снарядов
Украинские войска в понедельник за час выпустили по Донецку десять мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, говорится в сообщении... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:16
2022-08-15T16:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
петровский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802029972_0:306:960:846_1920x0_80_0_0_e57396b51a0f93b82969cf0f68bbd837.jpg
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник за час выпустили по Донецку десять мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, говорится в сообщении представительства Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14:23 - н.п. Марьинка (западная) – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 мин калибром 120 мм; 15:40 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - сообщили в представительстве.Также, по данным представительства, обстрелам подвергся населенный пункт Зайцево. По нему украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
украина
петровский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802029972_0:216:960:936_1920x0_80_0_0_07317f6b480038d3e0a94e53e9339186.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), украина, петровский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Петровский район
16:16 15.08.2022
 
ВСУ выпустили по Донецку десять мин и пять снарядов

Представительство ДНР: ВСУ за час выпустили по Донецку десять мин и пять снарядов

© Пресс-служба ВГА Энергодара / Перейти в фотобанкХвостовик бомбы, сброшенной с беспилотника ВСУ
Хвостовик бомбы, сброшенной с беспилотника ВСУ
© Пресс-служба ВГА Энергодара
Перейти в фотобанк
Хвостовик бомбы, сброшенной с беспилотника ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник за час выпустили по Донецку десять мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, говорится в сообщении представительства Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14:23 - н.п. Марьинка (западная) – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 мин калибром 120 мм; 15:40 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - сообщили в представительстве.
Также, по данным представительства, обстрелам подвергся населенный пункт Зайцево. По нему украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаПетровский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала