Украинские боевики обстреляли Донецк и Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 24 снаряда по Донецку и семь снарядов по Горловке
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа выпустили 24 снаряда калибром 152 и 155 миллиметров по Донецку, семь снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке и семь снарядов калибром 152 миллиметра по Ясному, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12:00 (совпадает с мск) - н.п. Дзержинск – н.п. Горловка (Калининский район): выпущено 7 снарядов калибром 155 мм; 12:20 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 8 снарядов калибром 152 мм; 12:50 - н.п. Орловка – г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 9 снарядов калибром 155 мм; 13:02 - н.п. Новомихайловка – н.п. Ясное: выпущено 7 снарядов калибром 152 мм; 13:30 - н.п. Орловка – г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 7 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.