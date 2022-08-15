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Украинские боевики обстреляли Донецк и Горловку

Украинские боевики обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 15.08.2022

Украинские боевики обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска за полтора часа выпустили 24 снаряда калибром 152 и 155 миллиметров по Донецку, семь снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке и семь... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T14:14

2022-08-15T14:14

2022-08-15T14:14

специальная военная операция на украине

в мире

справки

донецк (днр)

горловка

украина

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа выпустили 24 снаряда калибром 152 и 155 миллиметров по Донецку, семь снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке и семь снарядов калибром 152 миллиметра по Ясному, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12:00 (совпадает с мск) - н.п. Дзержинск – н.п. Горловка (Калининский район): выпущено 7 снарядов калибром 155 мм; 12:20 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 8 снарядов калибром 152 мм; 12:50 - н.п. Орловка – г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 9 снарядов калибром 155 мм; 13:02 - н.п. Новомихайловка – н.п. Ясное: выпущено 7 снарядов калибром 152 мм; 13:30 - н.п. Орловка – г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 7 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

горловка

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, справки, донецк (днр), горловка, украина, стирол, нато