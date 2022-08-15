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В Казани благотворительный фонд помог детям из Донбасса вещами для школы - РИА Новости, 15.08.2022
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В Казани благотворительный фонд помог детям из Донбасса вещами для школы
В Казани благотворительный фонд помог детям из Донбасса вещами для школы - РИА Новости, 15.08.2022
В Казани благотворительный фонд помог детям из Донбасса вещами для школы
Благотворительный фонд "Закят" Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) оказал гуманитарную помощь прибывшим в Казань детям-беженцам из... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T14:56
2022-08-15T14:57
россия
общество
донбасс
донецк (днр)
луганск
донецкая народная республика
луганская народная республика
казань
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Благотворительный фонд "Закят" Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) оказал гуманитарную помощь прибывшим в Казань детям-беженцам из Донецка и Луганска, сообщил РИА Новости гендиректор фонда Булат Марданов."Школьники проживают в четырех пунктах временного размещения республики. Порядка семидесяти беженцам доставлены ранцы и школьные принадлежности. Примерно половина из них – учащиеся начальных, еще половина – учащиеся старших классов. Помощь мы оказываем независимо он конфессиональной принадлежности. Они все – наши дети", - сообщил Марданов.Он отметил, что школьники из ДНР и ЛНР пока будут находится в Татарстане. "Сейчас трудно сказать, смогут ли они уехать в Донецк и Луганск. В любом случае они пойдут в школы, а мы им поможем", - сказал гендиректор фонда.По словам Марданова, благотворительный фонд "Закят" ДУМ РТ оказывает гуманитарную помощь беженцам из Донецка и Луганска с апреля 2022 года. "За это время около пятисот человек получили предметы первой необходимости, изделия личной гигиены, бытовой химии и др. Оказание помощи беженцам из Донбасса со стороны БФ "Закят" планируется продолжать и в дальнейшем", - заключил Марданов.
https://ria.ru/20220802/bezhentsy-1806798956.html
россия
донбасс
донецк (днр)
луганск
донецкая народная республика
луганская народная республика
казань
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россия, общество, донбасс, донецк (днр), луганск, донецкая народная республика, луганская народная республика, казань, республика татарстан (татарстан)
Россия, Общество, Донбасс, Донецк (ДНР), Луганск, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
14:56 15.08.2022 (обновлено: 14:57 15.08.2022)
 
В Казани благотворительный фонд помог детям из Донбасса вещами для школы

Благотворительный фонд ДУМ Татарстана выделил детям-беженцам из Донбасса вещи для школы

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Благотворительный фонд "Закят" Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) оказал гуманитарную помощь прибывшим в Казань детям-беженцам из Донецка и Луганска, сообщил РИА Новости гендиректор фонда Булат Марданов.
"Школьники проживают в четырех пунктах временного размещения республики. Порядка семидесяти беженцам доставлены ранцы и школьные принадлежности. Примерно половина из них – учащиеся начальных, еще половина – учащиеся старших классов. Помощь мы оказываем независимо он конфессиональной принадлежности. Они все – наши дети", - сообщил Марданов.
Он отметил, что школьники из ДНР и ЛНР пока будут находится в Татарстане. "Сейчас трудно сказать, смогут ли они уехать в Донецк и Луганск. В любом случае они пойдут в школы, а мы им поможем", - сказал гендиректор фонда.
По словам Марданова, благотворительный фонд "Закят" ДУМ РТ оказывает гуманитарную помощь беженцам из Донецка и Луганска с апреля 2022 года. "За это время около пятисот человек получили предметы первой необходимости, изделия личной гигиены, бытовой химии и др. Оказание помощи беженцам из Донбасса со стороны БФ "Закят" планируется продолжать и в дальнейшем", - заключил Марданов.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 21:32
Портал "Объясняем.рф" запустил раздел для помощи беженцам
 
РоссияОбществоДонбассДонецк (ДНР)ЛуганскДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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