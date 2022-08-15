https://ria.ru/20220815/deti-1809729611.html

В Казани благотворительный фонд помог детям из Донбасса вещами для школы

В Казани благотворительный фонд помог детям из Донбасса вещами для школы - РИА Новости, 15.08.2022

В Казани благотворительный фонд помог детям из Донбасса вещами для школы

Благотворительный фонд "Закят" Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) оказал гуманитарную помощь прибывшим в Казань детям-беженцам из... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T14:56

2022-08-15T14:56

2022-08-15T14:57

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Благотворительный фонд "Закят" Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) оказал гуманитарную помощь прибывшим в Казань детям-беженцам из Донецка и Луганска, сообщил РИА Новости гендиректор фонда Булат Марданов."Школьники проживают в четырех пунктах временного размещения республики. Порядка семидесяти беженцам доставлены ранцы и школьные принадлежности. Примерно половина из них – учащиеся начальных, еще половина – учащиеся старших классов. Помощь мы оказываем независимо он конфессиональной принадлежности. Они все – наши дети", - сообщил Марданов.Он отметил, что школьники из ДНР и ЛНР пока будут находится в Татарстане. "Сейчас трудно сказать, смогут ли они уехать в Донецк и Луганск. В любом случае они пойдут в школы, а мы им поможем", - сказал гендиректор фонда.По словам Марданова, благотворительный фонд "Закят" ДУМ РТ оказывает гуманитарную помощь беженцам из Донецка и Луганска с апреля 2022 года. "За это время около пятисот человек получили предметы первой необходимости, изделия личной гигиены, бытовой химии и др. Оказание помощи беженцам из Донбасса со стороны БФ "Закят" планируется продолжать и в дальнейшем", - заключил Марданов.

https://ria.ru/20220802/bezhentsy-1806798956.html

россия

донбасс

донецк (днр)

луганск

донецкая народная республика

луганская народная республика

казань

республика татарстан (татарстан)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, донбасс, донецк (днр), луганск, донецкая народная республика, луганская народная республика, казань, республика татарстан (татарстан)