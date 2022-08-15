https://ria.ru/20220815/deti-1809729611.html
В Казани благотворительный фонд помог детям из Донбасса вещами для школы
В Казани благотворительный фонд помог детям из Донбасса вещами для школы - РИА Новости, 15.08.2022
В Казани благотворительный фонд помог детям из Донбасса вещами для школы
Благотворительный фонд "Закят" Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) оказал гуманитарную помощь прибывшим в Казань детям-беженцам из... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T14:56
2022-08-15T14:56
2022-08-15T14:57
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Благотворительный фонд "Закят" Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) оказал гуманитарную помощь прибывшим в Казань детям-беженцам из Донецка и Луганска, сообщил РИА Новости гендиректор фонда Булат Марданов."Школьники проживают в четырех пунктах временного размещения республики. Порядка семидесяти беженцам доставлены ранцы и школьные принадлежности. Примерно половина из них – учащиеся начальных, еще половина – учащиеся старших классов. Помощь мы оказываем независимо он конфессиональной принадлежности. Они все – наши дети", - сообщил Марданов.Он отметил, что школьники из ДНР и ЛНР пока будут находится в Татарстане. "Сейчас трудно сказать, смогут ли они уехать в Донецк и Луганск. В любом случае они пойдут в школы, а мы им поможем", - сказал гендиректор фонда.По словам Марданова, благотворительный фонд "Закят" ДУМ РТ оказывает гуманитарную помощь беженцам из Донецка и Луганска с апреля 2022 года. "За это время около пятисот человек получили предметы первой необходимости, изделия личной гигиены, бытовой химии и др. Оказание помощи беженцам из Донбасса со стороны БФ "Закят" планируется продолжать и в дальнейшем", - заключил Марданов.
https://ria.ru/20220802/bezhentsy-1806798956.html
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донбасс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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14:56 15.08.2022 (обновлено: 14:57 15.08.2022)
В Казани благотворительный фонд помог детям из Донбасса вещами для школы
Благотворительный фонд ДУМ Татарстана выделил детям-беженцам из Донбасса вещи для школы