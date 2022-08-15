https://ria.ru/20220815/covid-19-1809581036.html
Инфекционист сравнила опасность гриппа и COVID-19
Инфекционист сравнила опасность гриппа и COVID-19 - РИА Новости, 15.08.2022
Инфекционист сравнила опасность гриппа и COVID-19
Вероятность тяжелого течения болезни при гриппе сейчас выше, чем при COVID-19, не исключается и эпидемия гриппа, заявила РИА Новости заведующая кафедрой... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T03:44
2022-08-15T03:44
2022-08-15T03:44
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Вероятность тяжелого течения болезни при гриппе сейчас выше, чем при COVID-19, не исключается и эпидемия гриппа, заявила РИА Новости заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, д.м.н. Елена Малинникова."Больше вероятность, что грипп будет протекать тяжелее, чем коронавирусная инфекция", - сказала Малинникова.Она отметила, что сегодня Всемирная организация здравоохранения, сообщество вирусологов, бактериологов, инфекционистов предупреждает о скрытой опасности гриппа."Мы сейчас боимся, что изменится антигенная структура вируса, в основном это касается вируса H3N2, таким образом, что может быть эпидемия, (которая - ред.) связана именно с этим заболеванием", - подчеркнула Малинникова.
https://ria.ru/20220814/koronavirus-1809474813.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, грипп
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Грипп
Инфекционист сравнила опасность гриппа и COVID-19
Инфекционист заявил, что вероятность тяжелой болезни при гриппе выше, чем при COVID-19
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Вероятность тяжелого течения болезни при гриппе сейчас выше, чем при COVID-19, не исключается и эпидемия гриппа, заявила РИА Новости заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, д.м.н. Елена Малинникова.
"Больше вероятность, что грипп будет протекать тяжелее, чем коронавирусная инфекция", - сказала Малинникова.
Она отметила, что сегодня Всемирная организация здравоохранения, сообщество вирусологов, бактериологов, инфекционистов предупреждает о скрытой опасности гриппа.
"Мы сейчас боимся, что изменится антигенная структура вируса, в основном это касается вируса H3N2, таким образом, что может быть эпидемия, (которая - ред.) связана именно с этим заболеванием", - подчеркнула Малинникова.